Community-Umfrage: Euer meist erwartetes Spiel im Jahr 2022 [Ergebnis]

Im Rahmen eines Community-Projektes stellten euch in den vergangenen Wochen mehrere User sowohl ihre Überraschungen, ihre Highlights und ihre Enttäuschungen des Jahres 2021 als auch den Ausblick auf dieses Spielejahr vor. Darüber hinaus ermittelten wir durch Umfragen die Überraschung, die Enttäuschung und schließlich das Spiel des Jahres 2021 (jeweils Top 3 samt Verfolgerfeld).

Kurzfristig realisiert wurde zudem die Abstimmung zum aktuellen Jahr beziehungsweise auf welchen Titel ihr euch in den nächsten Monaten am meisten freut. Eure Stimme – ganz bewusst konnte „nur“ eine vergeben werden – konntet ihr für eines von 62 Spielen abgeben (beschränkt haben wir uns bei der Umfrage im Großen und Ganzen auf die eher „größeren“ Titel). Abgegeben wurden 251 Stimmen.

Platz 1: Starfield

Mit 29 Stimmen ist Starfield der Sieger beim „Favorit 2022“. Details zum Open-World-Rollenspiel von Bethesda, das auf der E3 2018 offiziell angekündigt worden ist, sind aktuell noch rar gesät. Nur einige kurze Trailer oder auch Infos zu den Schauplätzen wurden bislang veröffentlicht. Derzeitigen Angaben zufolge soll der Titel am 11. November erscheinen.

Platz 2: Horizon - Forbidden West

In weniger als einem Monat erscheint das PlayStation-exklusive Horizon - Forbidden West, das ihr mit 24 Stimmen auf den zweiten Platz gewählt habt. Für den Nachfolger von Horizon - Zero Dawn (im Test mit Wertung 8.5) wurde erst kürzlich ein Story-Trailer veröffentlicht, schon länger bekannt sind hingegen manche Gameplay-Szenen. Geboten werden soll euch im kommenden Open-World-Actionspiel eine „lebendige“ Welt mit neuen Maschinen-Gegnern, und auch die Protagonistin Aloy wird über neue Fähigkeiten verfügen.

Platz 3: Baldur's Gate 3

Auf Platz 3 mit 21 Stimmen landete Baldur's Gate 3, bei dem noch gar nicht sicher ist, ob die finale Fassung tatsächlich in diesem Jahr erscheint. In unserer jüngsten Preview, die auf der Early-Access-Version samt sechsten Patch basiert, hebt Rüdiger Steidle unter anderem die unverbrauchte Story, die große Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, die fordernden Rundenkämpfe oder auch die abwechslungsreiche Grafik positiv hervor. Weniger gut gefallen haben ihm die mäßige Gruppen- und Gegner-KI oder die Logikfehler in der Story.

Das Verfolgerfeld

Das Verfolgerfeld bei der Frage nach eurem meist erwartetem Spiel ist bunt gemischt. 14 Mal wurde zudem für einen Titel abgestimmt, der nicht in der Liste vertreten war.