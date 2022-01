Crysis 4: Entwickler Crytek teasert neuen Teil der Shooter-Reihe an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Lang ist es her, dass wir ein neues Crysis bekommen haben. Der letzte Teil, Crysis 3 (im Test, Note: 8.5) erschien bereits 2013, seitdem gab es lediglich Remastered-Versionen der alten Spiele. Wie Entwickler Crytek nun aber in einem Homepage-Eintrag bestätigt, wird an einem neuen Titel gearbeitet. Der Übergangsname lautet Crysis 4 und es gibt sogar einen Teaser-Trailer, den ihr unterhalb dieser News findet. Ihr solltet aber keine großen Erkenntnisse oder gar Gameplay erwarten, ihr seht eine Nahaufnahme der Sonne, Ruinen und Zellstrukturen, bevor eine große 4 in der Mitte des Bildes erscheint.

Weitere Infos gibt auch Crytek selbst nicht bekannt. Die Entwicklung sei noch in einem frühen Stadium und man freue sich darauf, in der Zukunft mehr Infos bereitstellen zu können. Außerdem solle das Spiel "wahrer Nextgen-Shooter" werden.