Serious Sam - Siberian Mayhem: Launch-Trailer zur Erweiterung

PC

Früher im Janaur wurde mit Siberian Mayhem eine Standalone-Erweiterung für den Stumpf-Shooter Serious Sam 4 angekündigt. Wie versprochen ist das neue Abenteuer von Sam Stone nun zu haben und um den Release zu feiern hat Croteam einen Launch-Trailer veröffentlicht, der genau das zeigt, was die Reihe ausmacht: Schnelle Action ohne viel Kompromisse.

Wie der Name schon verrät werdet ihr in Siberian Mayhem Russland unsicher machen. Es gibt fünf neue Missionen, die euch die arktische Küste, verlassene Dörfer und sogar eine Geisterstadt in Schutt und Asche legen lassen. Dazu gesellen sich frische Gegnertypen, Bosse und Waffen wie die experimentelle Armbrust. Mit einem Schneemobil oder Mech bewegt ihr euch außerdem deutlich schneller fort.