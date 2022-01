PM: Serious Sam: Siberian Mayhem ballert sich im Launch-Trailer durch Schnee, Eis und Monster (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Serious Sam: Siberian Mayhem ballert sich im Launch-Trailer durch Schnee, Eis und Monster

Das unabhängige Entwicklungsteam Timelock Studio und das Serious Sam 4 -Entwicklungsteam Croteam haben sich zusammengetan, um die Standalone-Erweiterung Serious Sam: Siberian Mayhem zu einem Teil der fortlaufenden Abenteuer von ‚Serious‘ Sam Stone zu machen! Mentals eisgekühlte Horden stehen ab sofort auf Steam zum Abschuss bereit .

Bahnt euch den Weg durch weitläufige russische Landschaften – in fünf gewaltigen neuen Missionen entlang der arktischen Küste, die euch in trostlose Wälder, verlassene Dörfer und eine schaurige Geisterstadt führen. Neue gefährliche Gegner und Bosse schließen sich der Horde an, darunter einige der fortschrittlichsten und furchterregendsten Kreaturen, die die heilige FPS-Serie je zu Gesicht bekommen hat. Wer heiße Waffen für den Winter sucht wird mit Neuerungen wie der experimentellen Armbrust fündig und wer flotte Schlitten mag kann sich auf neue Fahrzeuge vom Schneemobil bis hin zum gewaltigen Mech freuen.

Serious Sam: Siberian Mayhem nahm einen ungewöhnlichen Weg: Was als ehrgeiziges Projekt des langjährigen Serious Sam-Community Modding-Teams Timelock Studio begann, entwickelte sich schnell zu einer eigenständigen Erweiterung unter der Leitung von Croteam.

Serious Sam-Fans können Serious Sam: Siberian Mayhem ab heute auf Steam erwerben, wobei Besitzerinnen und Besitzer von Serious Sam 4 einen beträchtlichen Rabatt erhalten.