PM: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin stellt neuen Trailer, neue Charaktere und vieles mehr vor! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Erscheinungsdatum von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, das am 18. März auf auf PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Square Enix gerade einen actiongeladenen letzten Trailer für das Spiel veröffentlicht, der tonnenweise neue Infos über die Story, die Charaktere und vieles mehr enthält!

Hier geht‘s zum neuesten Trailer:

Außerdem haben wir neue Infos über das Spiel und sehen uns einige der Monster genauer an, mit denen es Jack und seine Kameraden zu tun bekommen, die Gegenden, die sie erkunden, und einige der vielfältigen Kampfstile, die sie meistern müssen bei ihrem Kampf gegen die Finsternis.

Euch sind sicher die krassen Monster aufgefallen, gegen die Jack und das Team im Trailer kämpfen. Sehen wir uns also ein paar der wirklich schreckenerregenden Chaos-Kreaturen im Spiel an.

„Du wagst es, deine Klinge gegen den Kraken zu erheben?!Wer glaubst du, dass du bist!“​

Der Kraken, das Chaos des Wassers, attackiert wild mit seinen langen Tentakeln und Sturmangriffen. Er setzt Fähigkeiten ein, die Buffs klauen, und wasserbasierte Angriffe, die seine Umgebung nutzen.

„Ein törichter Traum. Egal, wie sehr du es dir auch wünscht, diese Zeit wird nie kommen.“

Das Chaos der Erde. Verwendet Zauber oder Angriffe, die Statuseffekte zufügen.Ein kniffliger Gegner, der Charaktere verfluchen und die Obergrenze ihrer Break-Anzeige senken kann, oder Skelette beschwört.

Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll die mitreißenden Kämpfe, die wir von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erwarten können.

Dank dem Berufssystem können Spieler ihren Kampfstil wechseln und nahtlos von waffenlosem Kampf hin zu Zaubern oder zum Schwertkampf wechseln, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit steigender Stufe der Berufe werden fortgeschrittene Berufe oder sogar individuellere Kampfstile freigeschaltet, und sogar die Fähigkeit, zwei Waffen gleichzeitig zu führen. Wir haben neue Infos zu drei fortgeschrittenen Berufen, nämlich Rotmagier, Berserker und Samurai.

Rotmagier können schwarze und weiße Magie verwenden und somit sowohl Gegner angreifen als auch Teamkameraden unterstützen. Mit seinem speziellen Aktions-Kettenzauber kann der Rotmagier Zauber in sehr schneller Abfolge wirken.

Der Berserker verfügt über eine Vielzahl unglaublich starke Angriffe, bei denen er sich mit Äxten und Großschwertern direkt auf den Gegner stürzt.

Der Samurai ist gut in MP-Regeneration; er erlaubt es, beim Attackieren der Gegner wertvolle Punkte wiederherzustellen.

Beim Kampf gegen die Finsternis werdet ihr eine Vielzahl von Orten besuchen. Sehen wir uns nun zwei neu enthüllte Schauplätze an.

Könnte dieses geheimnisvolle Licht die Lebenskraft des Planeten sein, die die Einrichtung extrahiert? Diese Hochsicherheitseinrichtung auf dem Meeresboden wird vollständig von Maschinen kontrolliert, und sie strotzt nur so vor Wasserenergie.

Eine unterirdische Höhle erfüllt mit Erdenergie. Ein breites Arsenal an Fallen wartet auf potenzielle Eindringlinge. Überall liegen Tote herum, beinahe wie in einem riesigen Grab. Was schlummert wohl in den Tiefen der Höhle, weit unter der Erde …?

Im epischen Trailer und den neu veröffentlichten Informationen gibt es noch weit mehr zu entdecken und zu enträtseln, aber wir hoffen, dass wir euch mit diesem Ausschnitt Appetit auf die bevorstehende Veröffentlichung machen konnten. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin kann vorbestellt werden auf PlayStation 5 und PlayStation 4.