Electronic Arts kündigt drei neue Spiele im Star Wars-Universum an

Electronic Arts hat gestern offiziell die Arbeiten an einem Sequel zu Star Wars Jedi - Fallen Order (zum Test+ mit Video) bekanntgegeben. Gemeinsam mit Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) befindet sich der Titel derzeit in der Entwicklung. Zusätzlich befinden sich noch zwei weitere Spiele im Star Wars-Universum in der Umsetzung, dabei werden unterschiedliche Genres bedient.

Game Director Stig Asmussen arbeitet derzeit mit seinem Team an dem Nachfolger zu Star Wars Jedi - Fallen Order. Bereits kurz nach der Veröffentlichung hatte Respawn Entertainment im November 2019 bekannt gegeben, gerne einen Nachfolger umsetzen zu wollen. Erste Gerüchte, dass die Arbeiten an dem 3D-Actionadventure begonnen hätten, machten bereits kurze Zeit später die Runde.

Zu den zwei weiteren Titeln gab es bisher noch keine Hinweise: Unter der Aufsicht von Game Director Peter Hirschmann entsteht bei Respwn Entertainment noch ein First-Person-Shooter, während das neu gegründete Studio Bit Reactor unter der Regie von Greg Foerstch ein Strategiespiel umsetzt.

Foerstch ist ein Branchenveteran, bereits in seinen jungen Jahren sammelte er ersten Erfahrungen bei Microprose. Später besetzte er lange Zeit die Position des Art Directors bei Fireaxis Games, bevor er Anfang dieses Jahres sein eigenes Studio Bit Reactor enthüllte. Bei Bit Reactor arbeiten auch ehemalige Angestellte von Fireaxis, sodass es sich bei dem angekündigten Star-Wars-Strategie-Titel durchaus um eine ähnliche Ausprägung wie dem Reboot der Xcom-Serie handeln könnte.

Informationen wann und für welche Plattformen die Veröffentlichung der Titel geplant sind, waren in der Pressemitteilung nicht enthalten.