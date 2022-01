Elden Ring: 45-minütige Präsentation bei Taipei Game Show erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Anlässlich der Taipei Game Show 2022, die vom 22. bis 24. Januar diesen Jahres stattfand, hat Publisher Bandai Namco ein Video mit mehr als 45 Minuten Laufzeit zu From Softwares kommendfen Open-World-RPG Elden Ring präsentiert.

Darin gibt es zwar Spielszenen zu sehen, allerdings mit größeren Unterbrechungen, da es sich in erster Linie um ein Interview mit Producer Yasuhiro Kitao handelt. Der spricht unter anderem darüber, dass die Gold Master von Elden Ring erstellt wurde und somit der Release am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S gesichert sei. Dazu spricht Kitao zu Themen wie der Geschichte um den titelgebenden Elden Ring, die Gestaltung der Welt, Multiplayer und mehr. In der zweiten Hälfte nach 26 Minuten beantwortet Kitao dagegen eingesandte Fragen aus der Community. Die japanische Präsentation mit englischen Untertiteln findet ihr unten eingebunden.