ESL: Kölner E-Sport-Unternehmen an saudi-arabische Gruppe verkauft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die ESL (Electronic Sports League) mit Sitz in Köln gehört seit über 20 Jahren zu einer festen Größe im europäischen E-Sport. Sie organisiert beispielsweise Turniere und Events für Spiele wie Counter-Strike, Dota 2, Starcraft 2, League of Legends und vielen mehr. Außerdem wurde die Dreamhack, die größte LAN-Party der Welt, von dem ESL-Unternehmen geführt und organisiert. Der größte Teil der Einnahmen kam aber durch Merchandise, Werbung, Lizenzen und diverse Sponsoren. Bis Ende Juni 2015 gehörte die ESL zur Turtle Entertainment GmbH, danach ging ein Großteil der Anteile an den schwedischen Medienkonzern Modern Times Group (MTG). Wie aus einem Bericht von Gameswirtschaft hervorgeht, hat die MTG die ESL nun weitergegeben, an die saudi-arabische Savvy Gaming Group (SSG).

Als Kaufsumme sollen satte 1,050 Milliarden US-Dollar über den Tisch gegangen sein. Das ist nicht nur aufgrund der puren Summe beeindruckend, sondern auch, weil die ESL seit geraumer Zeit mehr rote als schwarze Zahlen schreibt. Das ging schon vor der Corona-Pandemie los, die hat dem Konzern, der über 600 Mitarbeiter beschäftigt, aber noch zusätzliche Probleme bereitet. Abgeschlossen werden soll die Transaktion bereits im 2. Quartal 2022.

Die SSG wurde erst 2001 gegründet und Teil des Staatsfonds von Saudi-Arabien. Geschätzt wird dieser Fond auf über 300 Milliarden US-Dollar, die Kaufsumme ist also nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Vor der Übernahme der ESL hat sie bereits das Londoner E-Sport-Unternehmen Faceit übernommen, das nun mit dem ehemaligen Kölner Konkurrenten zur ESL Faceit Group fusionieren soll. Laut Gameswirtschaft wird Ralf Reichert, Gründer und Geschäftsführer der ESL, sich aus dem Hauptgeschäft zurückziehen und als Executive Chairman fungieren. Die ESL Faceit Group wird demnach zukünftig von seinem Co-Geschäftsführer Craig Levine und dem Faceit-CEO Niccolo Maisto geleitet werden.