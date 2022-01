Stranger of Paradise: Letzter Story-Trailer zum Final-Fantasy-Spinoff

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat einen "Final Trailer" zum von Team Ninja entwickelten Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin veröffentlicht. Darin seht ihr einige sehr kurze Schnipsel aus den Kämpfen, aber vor allem Ausschnitte aus Cutscenes. Die Geschichte folgt Protagonist Jack Garland und seiner Party auf der Reise, um die Mächte des Chaos aus dem Königreich Cornelia zu vertreiben und soll mit der Handlung des ersten Teils von Final Fantasy verbunden sein. Während Garland in einem früheren Trailer sein Smartphone anwarf und an Limp Bizkit erinnernde Musik aus dem Lautsprecher dröhnte, schlägt der neue Trailer andere Töne an, als Frank Sinatra in der zweiten Hälfte My Way schmettert.

Dazu warf Square Enix etwas Licht auf das Job-System des Action-Rollenspiels. So kann Jack zwei aktive Jobs wählen und im Kampf zwischen ihnen wechseln. Beispiele für fortgeschrittene Jobs: Als Rotmagier setzt ihr Gegnern mit schwarzer Magie in schneller Folge zu oder heilt Verbündete mit weißer Magie. Als Berserker haut ihr mit Äxten und Großschwertern ordentlich rein, könnt aber keine Heiltränke mehr zu euch nehmen. Als Samurai schließlich könnt ihr durch Spezialaktionen und Paraden eure Magiepunkte wieder auffüllen. Auch werdet ihr in Stranger of Paradise durch Siege und Plündern von Schatzkisten neue Rüstungen und Waffen erbeuten, die ihr in der Schmiede mit Materialien aufwerten und mit neuen Fähigkeiten versehen könnt.

Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PC (nur im Epic Games Store), Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.