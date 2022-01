PM: STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN: Bekommt neue Gegner, Jobs, Levels und mehr zu Gesicht! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Da ist es nun, das Jahr 2022, und wie ließe sich dieses neue Jahr besser feiern als durch einen Blick auf eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele?

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erscheint am 8. März 2022 und liefert euch einen unglaublich aufregenden neuen FINAL FANTASY-Ansatz - mit brutalem, Action-basiertem Gameplay und einer Story, die mit dem allerersten FINAL FANTASY verknüpft ist!

Wir haben vor einiger Zeit schon einige der Charaktere enthüllt, auf die ihr treffen, Schauplätze, die ihr besuchen, und Jobs, die ihr nutzen werdet - und heute wollen wir euch sogar noch mehr von all diesen Dingen zeigen.

Wir beginnen mit…

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN begleitet Jack und seine vier Begleiter auf ihrem Weg mit dem Ziel, das Chaos zu vernichten und die Dunkelheit aus dem Königreich Cornelia zu vertreiben.

Vom unstillbaren Willen, dem Chaos die Stirn zu bieten, kämpft sich die Truppe durch Horden von Monstern, und während sie das tut, beginnen die Leute zu hoffen, dass es sich hier um die sagenumwobenen Krieger des Lichts handelt - Retter, deren Ankunft von einer alten Prophezeiung geweissagt wurde.

Doch niemand kann sich die Wahrheit vorstellen, die hier zutage treten werden wird…

Die folgenden Screenshots zeigen einige der Ereignisse und Zwischensequenzen, die ihr im Spiel erleben werdet.

“Dieser Nebel kommt von der Dunkelheit.”

Wohin Jack und seine Verbündeten auch gehen, sie finden einen unheimlichen schwarzen Nebel vor, der die Leute verschluckt.

Er scheint sie zu umfangen - doch was ist dieser mysteriöse Nebel nur?

Die dunklen Kristalle absorbieren den schwarzen Nebel, wenn sie in die Höhe gehoben werden. Es scheint, als würden sie die Gruppe vor den Effekten des Nebels beschützen…

Auf seiner Quest begegnet Jack vielen verschiedenen Charakteren. Während manche von ihnen freundlich sind und ihm Hilfe anbieten, sind andere absolut… teuflisch.

Kraken ist der Dämon des Wassers und kämpft wild mit Tentakeln und temporeichen Attacken.

Er nutzt Fähigkeiten, die euch Buffs klauen, und Wasser-Elementarangriffe, die sich die Umgebung zunutze machen. Glaubt uns - von denen wollt ihr nicht getroffen werden.

Der Dämon der Erde ist ein weiterer schrecklicher Gegner für Jack und seine Kameraden. Lich ist beunruhigend geschickt darin, Zaubersprüche und Angriffe einzusetzen, die sich übel auf euren Status auswirken.

Er ist ein kniffliger Gegner, der euch verfluchen kann, wodurch das obere Limit eurer Break-Leiste aufgezehrt wird. Außerdem beschwört er Skelette.

Ihr Kampf gegen die Dunkelheit führt Jacks Truppe an viele faszinierende Schauplätze. Lasst uns noch ein paar weitere enthüllen:

Diese Hochsicherheitsanlage auf dem Meeresboden wird komplett von Maschinen kontrolliert, und sie strotz nur so vor Wasserenergie. Könnte dieses mysteriöse Licht die Lebenskraft des Planeten sein, die von der Einrichtung abgesaugt wird?

Eine unterirdische Höhle voller Erdenergie. Alle möglichen Arten von Fallen halten jene auf, die sie betreten wollen. Sie ist übersät von Toten und gleicht damit einem weitläufigen Grab - aber was könnte in den tiefsten Tiefen dieser Höhle schlummern, so weit unter der Erde...?

Jack und seine Kameraden können Jobs ausrüsten, die ihre Fertigkeiten im Kampf definieren. Jack kann zwei Jobs zur gleichen Zeit haben und im Kampf nahtlos zwischen ihnen wechseln.

Es gibt alle möglichen Arten von verfügbaren Kampfstilen, abhängig von der Job-Kombination, die ihr festgelegt habt. Fortgeschrittene Jobs nutzen Aktionen, sie sogar noch markanter sind, und viele von ihnen lassen euch mehrere Waffen schwingen.

Hier geben wir euch einen Blick auf solche fortgeschrittenen Jobs:

Rotmagier sind flexible Zauberkundige, die schwarze und weiße Magie anwenden können. Das lässt sie sowohl Gegner angreifen, als auch Verbündete unterstützen.

Der Rotmagier besitzt auch eine einzigartige Aktion namens Kettenzauber. Dadurch kann er Zauber in schneller Folge sprechen, was perfekt dafür ist, Gegnern elementare Schwachstellen zuzufügen.

Wenn ihr eure Gegner mit unglaublich mächtigen Angriffen dominieren wollt, dann wählt den Berserker - hier werdet ihr richtig rot sehen, aber im positiven Sinne.

Dieser Job ist auf direkte Angriffe spezialisiert und lässt euch Äxte und Großschwerter verwenden. Zudem bekommt ihr Zugriff auf die Berserker-Fähigkeit, welche die Angriffskraft dramatisch erhöht, aber eure Fähigkeit zur Verwendung von Tränken entfernt. Achtet also darauf, hart und schnell zuzuschlagen!

Gehen euch die MP zu schnell aus? Dann wechselt zum Samurai - einem Job, der sich bei der Wiederherstellung von MP hervortut.

Beim Einsatz der einmaligen Aktion des Samurai namens Meikyo-shisui füllen normale Attacken eine größere MP-Menge wieder auf, und auch Parieren stellt diese wertvolle Ressource wieder her. Anschließend könnt ihr die Katana-Kombo-Fähigkeiten nutzen, um mit euren wiederaufgefüllten MP einen echten Schlag-Schauer zu entfesseln.

Während sich Jack in einem Gebiet vorankämpft, verdient er Beute - typischerweise neue Rüstung und Waffen, die ihn stärker machen. Aber was ist, wenn es da ein bestimmtes Teil gibt, das euch gefällt, aber nicht mehr stark genug ist?

Ganz einfach - ihr geht in die Schmiede!

In der Schmiede könnt ihr Materialien verwenden, um eurer Ausrüstung Spezialeffekte hinzuzufügen oder sie aufzuwerten. Dadurch könnt ihr eure Ausrüstung so individualisieren, dass sie zu eurem Job und Kampfstil passt. Eine Art, Materialien zu erhalten, sind Abschlussbelohnungen von Missionen.

Ihr könnt auch Ausrüstung, die ihr nicht mehr braucht, zerlegen, um mehr Materialien zu erhalten. Recycling rockt!

Ihr erhaltet Ausrüstung durch den Sieg über Gegner oder das Öffnen von Schatzkisten. Das gleiche Stück kann verschiedene Job-Affinitäten oder Spezialeffekte haben. Das heißt aber auch, dass es eure Zeit wert sein kann, auf der Suche nach seltener Ausrüstung eine Mission mehr als einmal anzugehen.

Lange müsst ihr nicht mehr auf STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN warten - das Spiel erscheint am 18. März 2022.

Und natürlich kann es bereits vorbestellt werden. Wer die Digital Standard oder Digital Deluxe Edition von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN vorbestellt, darf 72 Stunden früher auf die Vollversion zugreifen (24 Stunden auf PC) und erhält die Braveheart-Waffe und den leuchtenden Schild sowie als weiteren Bonus die Rebellion-Waffe!

