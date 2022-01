Schöpfer der Yakuza-Serie gründet neues Studio

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Yakuza - Like a Dragon ab 27,90 € bei Amazon.de kaufen.

Nach über 30 Jahren bei Sega verließ im vergangenen Jahr Toshihiro Nagoshi, Begründer der Reihen Super Monkey Ball und Yakuza sowie Kopf vom Yakuza-Entwickler Ryu Ga Gotoku Studios, den Publisher. Nun kündigte der chinesische Publisher Netease offiziell die Gründung von Nagoshi Studio in Tokio an. Neben Toshihiro Nagoshi in der Position des CEO sind folgende weitere Mitstreiter als Gründungsmitglieder bekannt:

Toshihiro Ando (Lead Character Production bei Judgment )

(Lead Character Production bei ) Mitsunori Fujimoto (Development Environment Manager bei Super Monkey Ball, Yakuza und Judgment)

(Development Environment Manager bei Super Monkey Ball, Yakuza und Judgment) Kazuki Hosokawa (Art Director bei Yakuza und Judgment)

(Art Director bei Yakuza und Judgment) Daisuke Sato (Producer bei Yakuza)

(Producer bei Yakuza) Masao Shirosaki (Game Design Director bei Judgment, Producer und Director für Super Monkey Ball)

(Game Design Director bei Judgment, Producer und Director für Super Monkey Ball) Naoki Someya (Künstler für Judgment und Yakuza)

(Künstler für Judgment und Yakuza) Koji Tokieda (Programmierer für Yakuza und Super Monkey Ball)

(Programmierer für Yakuza und Super Monkey Ball) Taichi Ushioda (Erfahrung bei Square Enix, Level 5 und Sega)

Toshihiro Nagoshi gab zudem dem japanischen Spielemagazin Famitsu ein Interview, in dem er laut der Übersetzung von VideoGameChronicle angab, dass sein Studio bereits an einem ersten Titel arbeite, der in erster Linie auf den japanischen Markt abziele, den das Team am besten versteht. Gleichzeitig strebe man danach, trotz dieses Fokus weltweit attraktive Spiele zu schaffen.

Netease ist einer der größten chinesischen Publisher und vertreibt als lokaler Partner unter anderem die chinesischen Versionen von Overwatch und Minecraft. Dazu arbeitet Netease als Entwickler am Mobile-Titel Diablo Immortal. Studio Nagoshi soll allerdings für den Publisher Konsolentitel entwickeln, die weltweit erscheinen.