Weird West: Kampfsystem vom neuen Spiel des Arkane-Gründers im Video

PC XOne PS4

Im Sandbox-Action-RPG Weird West erlebt ihr mit einer Reihe an spielbaren Figuren Geschichten in einer Version des Wilden Westens, in dem Werwölfe, Schweinemenschen und andere übernatürliche Kreaturen ihr Unwesen treiben. Laut Entwickler Wolfeye Studio soll Weird West euch nicht nur verschiedene Spielstile ermöglichen, sondern Figuren, Fraktionen und Orte sollen auf eure Entscheidungen reagieren.

In einem kurzen kommentierten Gameplay-Video werden nun Kampfsystem und Skills vorgestellt. Wenn ihr aggressiv spielt, könnt ihr beispielsweise Gegnern einheizen, indem ihr Flammen um euren Charakter aus dem Boden schießen lasst oder Blitze beschwört. Es sind aber auch Fähigkeiten mit Stealth-Fokus zu sehen, mit denen ihr euch auf Dächer teleportiert oder kurz unischtbar werdet.

Durch das Video führt dabei Creative Director Raphaël Colantonio, der als einer der Mitgründer der Arkane Studios unter anderem neben Harvey Smith als Creative Director an Dishonored - Die Maske des Zorns beteiligt war und später bei Arkane Austin als Creative Director für Prey (im Test, Note 7.5) verantwortlich zeichnete.

Weird West erscheint am 31. März 2022 für PC, PS4 und Xbox One. Dazu ist der Titel ab Launch im Game Pass für Xbox und PC enthalten.