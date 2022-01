PM: [Video] Road to Weird West: Das dritte Video der Serie beleuchtet wie Kampf, Stealth und Fähigkeiten in Weird West funktionieren (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

[Video] Road to Weird West: Das dritte Video der Serie beleuchtet wie Kampf, Stealth und Fähigkeiten in Weird West funktionieren

Wir nähern uns mit qualmenden Hufen dem PC-, PlayStation- und Xbox-Release der Action-RPG-Immersive-Sim Weird West am 31. März und Devolver Digital und WolfEye Studios haben das dritte Video der “Road to Weird West”-Serie enthüllt. WolfEye Studios’ Creative Director Raf Colantonio vermittelt darin einen tieferen Einblick darauf, wie Kampf, Stealth und Fähigkeiten in dem Spiel funktionieren.

Entdeckt eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen. Erlebt die Entstehungsgeschichte einer atypischer Heldengruppe die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird. Jede Reise ist einzigartig und richtet sich nach euren Handlungen – eine Reihe von Geschichten in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens und macht jede Legende zu eurer eigenen.

