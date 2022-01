Dark Souls: PVP-Server der Reihe wegen Sicherheitslücke auf PC offline

PC 360 XOne PS3 PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dark Souls 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dark Souls 2 ab 12,99 € bei Amazon.de kaufen.

Egal ob ihr Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 oder Dark Souls 3 aktuell online spielen wollt, ihr werdet kein Glück haben. Zumindest wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, denn Entwickler From Software hat aktuell die Server für die genannten Spiele offline genommen. Auch die Prepare to die Edition des ersten Teils soll vom Netz genommen werden. Playstation- und Xbox-Spieler können hingegen weiterhin im PVP gegeneinander antreten.

Grund für die Abschaltung ist ein Exploit auf den Servern, der es Hackern erlaubt, Schadsoftware über die Spiele einzuschleusen. So können sie Trojaner und Viren verbreiten oder auch eure Daten entwenden und die Kontrolle über euer System übernehmen.

Entdeckt wurde die Sicherheitslücke von einer Einzelperson, die laut eigener Aussage keinerlei böse Absichten habe. Jedoch habe Dalvik, so der Discord-Name des Nutzers, From Software bereits mehrfach darauf aufmerksam gemacht, eine Antwort habe es aber nicht gegeben. Laut Dalvik sei die Lücke deshalb so kritisch, weil auch das kommende From-Software-Spiel Elden Ring auf die Serverarchitektur setzen könnte und der Exploit auch dort möglich wäre.