Pupperazzi: Wohlfühl-Fotosafari mit Hunden im Launch-Trailer

PC XOne MacOS

Es geht tierisch ab im Spiel Pupperazzi von Entwickler Sundae Month und Publisher Kitfox Games, denn darin bestreitet ihr als auf süße Hunde spezialisierter Papparazzo euren Lebensunterhalt. Es mangelt dabei nicht an Motiven in der bunten Welt, in der Hunde Roller fahren (natürlich vorschriftsmäßig mit Helm) oder auf dem Spielplatz spielen. Auch eure Auftraggeber, die nach spezifischen Motiven verlangen, sind Tiere.

Der Titel folgt dabei nicht nur dem Trend entspannender Wohlfühlspiele. Nachdem der Foto-Modus in den letzten Jahren fester Bestandteil sowohl vieler Indies als auch AAA-Releases geworden ist, fügt sich Pupperazzi in eine Reihe von Indie-Titeln in der jüngeren Vergangenheit, in denen die Jagd nach Schnappschüssen die zentrale Spielmechanik darstellt, zum Beispiel Umurangi Generation oder Toem. Auch Nintendo belebte letztes Jahr die Foto-Jagd auf Pokémon mit New Pokémon Snap (im Redi-Rumble) wieder.

Pupperazzi ist für PC, Mac und Xbox erschienen, kostet auf Steam regulär 16,49 Euro und im Xbox Store 15,49 Euro. Dazu ist das Fotospiel ab Launch Teil des Katalogs vom Xbox Game Pass.