Versetzt euch 10, 20 und 30 Jahre zurück

Teaser Die Zeitmaschine hat Heinrichs Umzug heil überstanden, sodass nun nichts mehr die Veteranen daran hindern kann, die großen Spiele und Spielethemen aus der Zeit vor 10, 20 und 30 Jahren zu besuchen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einmal mehr stellen sich Heinrich Lenhardt und Jörg Langer mit ihren Erinnerung an den damaligen Redakteursalltag gewappnet der Vergangenheit und werfen ein Licht darauf, was die deutschen Spielemagazine vor 10, 20 und schließlich 30 Jahren bewegte. In dieser Folge warten in früheren Tagen unter anderem ein MMORPG-Hoffnungsträger von Bioware, verunglückte Sternenkreuzer und ein Test zu einem Spiel, der ein ganzes Jahr vor dessen Release erscheint. Während die Zeitmaschine warmläuft, bleibt Zeit für die Hörerfrage zum Tage, jüngste Spielerlebnisse und News – mit Microsofts beabsichtigtem Einkauf von Activision Blizzard als Elefanten im Raum.

Spieleveteranen-Episode 4-2022 (#252) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:49:11 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:44:39 Zeitreise: Februar 2012, 2002, 1992

0:45:34 Gamestar 2/2012 und GamersGlobal, u.a. mit Risen 2 - Dark Waters , Star Wars - The Old Republic und Mario Kart 7 .

, und . 1:05:05 Gamestar 2/2002, u.a. mit " Age of Mythology gegen Warcraft 3 ", Battlecruiser Millenium und Wizardry 8 .

gegen ", und . 1:20:47 Power Play 2/1992, u.a. mit einem verfrühten Test von Wizardry 7, Formula One Grand Prix, Alien Breed und dem Bard’s Tale Construction Set.