Gran Turismo 7: Vermeintliche Download-Größe auf PS5 / Pre-Load-Start

Am 4. März 2022 wird mit Gran Turismo 7 ein wahres Playstation-Urgestein zurückkehren. Die Rennspiel-Reihe von Polyphony Digital gehört seit 1998 fest zum Playstation-Rennstall. Der Twitter-Account Playstation Game Size will nun herausgefunden haben, wie groß der Download des Titels ausfallen wird. Festgestellt hat der Betreiber diese Information scheinbar durch einen Bot, der automatisiert das Playstation-Backend durchforstet. Demnach misst Gran Turismo 7 auf der 89,445GB auf der PS5, für die PS4 gibt es noch keine Infos. Zu beachten ist, dass der Day-One-Patch noch nicht enthalten ist.

Solltet ihr aufgrund schlechter Internetleitung jetzt nervös zucken, dann will Playstation Game Size aber etwas Beruhigung liefern. Denn der Preload startet anscheinend bereits am 25. Februar 2022. Genug Zeit also, das Spiel in aller Ruhe herunterzuladen.