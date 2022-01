Montagmorgen-Podcast #428

Teaser Eine neue Woche ist angebrochen und heute haben wir einen kurzen, knackigen Cast für euch in petto. Gespickt mit Infos und flotten Sprüchen ist er der ideale Audio-Snack für zwischendurch.

Manch ein User scherzt, man könne an der Länge eines Montagmorgen-Podcasts darauf schließen, wer teilnimmt. Heute wollen wir dieser Theorie einmal Recht geben, doch seid gewiss: Nur weil Jörg heute nicht mit vor dem Mikrofon sitzt und wir dementsprechend deutlich unter einer Stunde bleiben, fehlt es dem Cast nicht an Informationen. Hagen und Dennis wollen euch nicht nur näher bringen, was sie am Wochenende gespielt haben. Sie blicken außerdem zurück auf die Sonntagsfrage und in die Zukunft in der GamersGlobal-Wochenvorschau. Und natürlich werden auch eure Userfragen mit der nötigen Expertise beantwortet.

Die Timecodes dieser Folge: