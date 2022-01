Rogue64: 8-Bit-Roguelike für C64 erschienen

andere

Mit Rogue64 veröffentlichte der Entwickler Badger Punch Games kürzlich seinen neuen Titel für den Commodore 64. Das 8-Bit-Roguelike ist, wie es der Spiele-Titel schon nahelegt, an den großen Klassiker Rogue angelehnt.

In insgesamt acht prozedural erstellten Dungeons-Levels begebt ihr euch als Abenteurer Zendar auf die Suche nach einem mächtigem magischen Item in den Tiefen von Mordecoom.Während eurer Erkundung der verschiedenen Ebenen werdet ihr auf eine Vielzahl an Monstern stoßen, die ihr rundenweise bekämpft. Mittels zufällig verteilten Zaubertränken könnt ihr eure Wunden aus dem Kampf heilen oder steigert eure Kampfkraft. Akustisch untermalt wird das Roguelike-Abenteuer von einem mehrteiligen SID-Soundtrack.

Wie das Ganze in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr euch in dem unter der News eingebundenen Trailer anschauen, der euch einen kurzen optischen und spielerischen Einblick in den Titel vermittelt.

Erhältlich ist Rogue64 seit dem 15. Januar 2022 entweder digital für 4,99 US-Dollar direkt beim Entwickler via Itch.io. Daneben gibt es für die Sammler unter euch auch eine Retail-Version zu erwerben. Diese Special Edition beinhaltet neben einer großen Big Box eine farbige Anleitung, das Spiel auf einer Cartridge, einen Sticker und ist für 35 US-Dollar auf der Website vom Publisher Bitmap Soft bestellbar.