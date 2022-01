Nvidia erhöht die Preise der RTX 3000 Founders Edition

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nvidia hat im eigenen Shop die Preise für die Founders Edition der Geforce-RTX-Karten der 3000er-Reihe angezogen. Ab sofort sind die Preise für die begehrten Grafik-Karten um 20 bis 100 EUR angehoben. Die Preise wurden in Deutschland zuletzt zum 1.1.2021 angepasst, als die Mehrwertsteuer wieder von 16 Prozent auf 19 Prozent erhöht wurde.

Somit wird die kleinste Founders Edition RTX 3060 Ti um 20 EUR teurer, die beiden nächstgrößeren Modelle RTX 3070 (Ti) um jeweils 30 EUR und die Topmodelle beginnend mit der RTX 3080 um 40 EUR, die RTX 3080 Ti um 70 EUR und das Topmodell RTX 3090 sogar um 100 EUR, was einer Erhöhung von 6,5 Prozent entspricht. Informationen zur bald erscheinenden RTX 3090 Ti gibt es nicht. Für die RTX 3080 12GB gibt es keine Preisanpassung, da von dieser keine Founders Edition produziert wird.



alter Preis Erhöhung (%) Preiserhöhung neuer Preis RTX 3060 Ti 419 EUR +4,8 % +20 EUR 439 EUR RTX 3070 519 EUR +5,8 % +30 EUR 549 EUR RTX 3070 Ti 619 EUR +4,8 % +30 EUR 649 EUR RTX 3080 719 EUR +5,6 % +40 EUR 759 EUR RTX 3080 Ti 1199 EUR +5,8 % +70 EUR 1269 EUR RTX 3090 1549 EUR +6,5 % +100 EUR 1649 EUR

Die Grafikkarten von Nvidia werden in Deutschland von Notebooksbilliger.de vertrieben und so alle paar Wochen zufällig, in einem sogenannten Drop, zum Kaufen online gestellt. Durch die enorm hohe Nachfrage benötigt ein potentieller Käufer allerdings viel Glück, um eine Founders Edition bestellen zu können. Da diese Grafikkarten selbst nach dieser Preiserhöhung im Vergleich zu den Karten von Partnern wie Asus, Gigabyte, MSI und EVGA weiterhin deutlich günstiger sind, wird sich der Ansturm auf diese Edition wohl kaum verringern.