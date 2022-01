Uncharted - Legacy of Thieves Collection: Launch-Trailer erschienen

PC PS5

Am kommenden Freitag, dem 28. Januar 2022, wird die Uncharted Legacy of Thieves Collection für die PS5 erscheinen. In dieser sind Uncharted 4 - A Thief‘s End (im Test, Note: 9.5), das ursprünglich 2016 für PS4 erschien, und die Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy (im Test, Note: 8.5) aus dem Jahr 2017 enthalten. Nun hat Naughty Dog zur Feier des bevorstehenden Releases einen Launch-Trailer für die Sammlung veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet. In diesem sind einige besonders spektakuläre Szenen aus den beiden Spielen zu sehen.

Die Sammlung wird natürlich diverse grafische Upgrades bieten und auch den Dualsense mit diversen Features einbinden. Wenn ihr die PS4-Version eines Spiels auf Disc habt, dann könnt ihr zum vergünstigten Preis von 10 Euro auf die überarbeitete Version upgraden, die Scheibe muss aber bei jedem Spielstart im Laufwerk sein.