PM: Naughty Dog feiert die PS5-Veröffentlichung von Uncharted: Legacy of Thieves Collection mit einem neuen Trailer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint am 28. Januar für PlayStation 5 – und wir können es kaum erwarten, die Abenteuer erneut zu erleben! Die Überarbeitung von Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy war für uns eine unglaubliche Reise und wir hoffen, dass auch ihr in euren eigenen vier Wänden ein fantastisches Erlebnis auf euren Abenteuern haben werdet.

Es ist viel passiert, seit wir Drake, Chloe und ihre Kohorten erstmals auf die Welt losgelassen haben, und wir freuen uns, dass wir uns mit dieser Collection mit den beiden Singleplayer-Abenteuern in die Welt der Möglichkeiten von PS5 vortasten können. Die Überarbeitung umfasst nicht nur ein, sondern gleich zwei eigenständige Abenteuer – und wie wir bereits in unserem vorherigen PS-Blogbeitrag ausgeführt haben, setzen beide Titel die Funktionen von PS5 und des DualSense Wireless-Controllers wirksam ein und beinhalten grafische Verbesserungen, durch die sich die Uncharted: Legacy of Thieves Collection wie ein filmreifer Blockbuster anfühlt.

Die Zusammenstellung dieses Trailers gab uns bei Naughty Dog die Möglichkeit, unsere Lieblingsmomente Revue passieren zu lassen und das, was wir an dieser Reihe so lieben, mit euch zu teilen. Wir wollten sicherstellen, dass diese Momente aus dem Video hervorgehen, damit sowohl neue als auch wiederkehrende Spieler voll in die Welt von Uncharted eintauchen können. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Trailer – ganz egal, ob er in euch eine nostalgische Sehnsucht weckt, zu den Spielen zurückzukehren, oder Interesse daran, sie zum ersten Mal zu spielen:

Wenn wir uns bei Naughty Dog gemeinsam anschauen, wie wir die UNCHARTED-Reihe im Laufe der Jahre entwickelt haben, stechen Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy aus vielerlei Gründen besonders hervor. Zum Beispiel hat uns U4 dabei geholfen, eine wesentliche Verbesserung in fast jedem Aspekt unserer Animation zu erreichen. Unsere detailreichen Filmsequenzen konnten jetzt in Echtzeit abgespielt werden, was dazu beitrug, den Weg für ein nahtloses Erlebnis zum und vom Gameplay zu ebnen. Wir haben unsere Animationen auch mit physikalischen und prozeduralen Animationen überlagert. All dies trug dazu bei, glaubwürdige Charaktere, eine straffere Reaktionsfähigkeit, Fluidität und die Fähigkeit, auf ihre Umgebung zu reagieren, zu schaffen, was zu einem bahnbrechenden Moment führte. Wir freuen uns, dass wir euch die Geschichten von Nathan Drake und Chloe Frazer dank der PS5-Technologie in dieser Konsolengeneration noch detaillierter und realitätsnäher präsentieren können. Nichts davon wäre möglich gewesen ohne das Talent und die Innovationsfreudigkeit unseres einfallsreichen und ehrgeizigen Teams – wir sind jedes Mal aufs Neue beeindruckt.

Zur Erinnerung: Spieler, die Uncharted 4: A Thief‘s End, Uncharted: The Lost Legacy oder das Digital Bundle mit Uncharted 4: A Thief‘s End & Uncharted: The Lost Legacy besitzen, können ab dem 28. Januar 2022, wenn die Collection veröffentlicht wird, für 10 € ein Upgrade auf die digitale Version von Uncharted: Legacy of Thieves vornehmen.*

Wo wir schon dabei sind, dass die Uncharted-Reihe so filmreif ist: Ihr habt nun die Gelegenheit, die Abenteuer sowohl mit eurer PS5 als auch auf der Kinoleinwand zu erleben! Bis zum 4. Februar 2022 um 8:59 Uhr MEZ können Spieler in ausgewählten Ländern die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PS5 im PlayStation Store kaufen oder das Upgrade erwerben, um einen Gutscheincode für ein Standardticket zu erhalten. Damit könnt ihr euch in teilnehmenden Kinos den UNCHARTED-Film ansehen, der im Februar 2022 anläuft.**

Während wir die PS5-Veröffentlichung feiern, sind wir uns bewusst, dass sich viele von euch ebenso sehr auf die PC-Veröffentlichung freuen wie wir. Hierzu gibt es schon bald viele Neuigkeiten, also haltet die Augen offen und setzt die Uncharted: Legacy of Thieves Collection bei Epic und auf Steam auf eure Wunschliste, um Benachrichtigungen zu erhalten.

An alle neuen und wiederkehrenden Spieler: Vielen Dank, dass ihr ein Teil dieser Reise seid.

* Besitzer einer PS4-Disc-Version müssen die Disc jedes Mal, wenn sie die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen möchten, in die PS5-Konsole einlegen. Besitzer der Disc-Version des PS4-Spiels, die eine PS5-Digital Edition-Konsole ohne Laufwerk kaufen, können die PS5-Version des Spiels nicht zum vergünstigten Preis erwerben. PlayStation Plus-Mitglieder, die Uncharted 4: A Thief‘s End über ihr PlayStation Plus-Abonnement erhalten haben, haben keinen Anspruch auf das digitale PS5-Upgrade zum Preis von 10 €. Beachtet bitte, dass die Multiplayer-Modi aus Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy nicht Bestandteil dieser neuen Collection sein werden.

** Muss in Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Portugal, Mexiko, Brasilien, Spanien, Russland und Kanada ansässig sein. Es gelten Altersbeschränkungen. Der Ticketcode wurde am oder um den 9. Februar 2022 per E-Mail zugestellt. Die vollständigen Bedingungen findet ihr hier.