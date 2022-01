PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 24. bis 28. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Cannibal Cuisine

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Gott Hoochooboo hat Hunger – auf Dich! Aber als talentierte*r Kannibalenkoch*in weißt Du genau, dass es besser ist, gutes Essen zu servieren, anstatt selbst serviert zu werden. Alle guten Kannibalenköch*innen wissen, es ist besser, zu servieren, als serviert zu werden. Doch Du musst mehr tun, als nur zu kochen, wenn Du Hoochooboo gnädig stimmen willst. Sei schneller als der Stamm der Verdammnis, besiege Tourist*innen sowie den Tourboss des Dschungels und bestehe anspruchsvolle Herausforderungen, um Dich zu beweisen. Also koche und kämpfe Dir alleine oder mit bis zu vier befreundeten Köch*innen den Weg durch die Höllenküche frei.

Reverie Knights Tactics

Reverie Knights Tactics ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG mit strategischen Kämpfen auf isometrischen Rastern, in dem jede Entscheidung die Geschichte verändert und Einfluss auf die Charaktere haben kann. Furchtlos begibst Du Dich auf die Suche nach einer verloren geglaubten elfischen Stadt und stellst Dich im Kampf gefährlichen Goblins, um Deine Liebsten zu retten.

Gav-Gav Odyssey

Gav-Gav Odyssey vereint die drei vielleicht besten Mechaniken des Retro-Gaming: Platforming, Scroll-Shooting und knifflige Puzzles! Du schlüpfst in die Rolle knuddeliger Hündchen und begibst Dich auf ein heroisches Abenteuer zur Rettung Deiner hündischen Freund*innen. Auf dieser nostalgischen Reise gibt es jede Menge Geheimnisse Eastereggs und Popkultur-Referenzen zu entdecken!

Summertime Madness

Du schlüpfst in die Rolle eines Malers, der einen Deal mit dem Teufel selbst eingegangen ist – doch er wurde hereingelegt! Nun ist er in seinen eigenen Leinwänden gefangen. Um ihn zu befreien, begibst Du Dich auf eine traumhafte, surreale und im wahrsten Sinne des Wortes malerische Reise. Mit jedem gelösten Rätsel kommst Du Deiner Befreiung näher und enthüllst Geheimnisse der Kunstwerke, die selbst ihr eigener Erschaffer nicht kannte.

Cake Invaders

Der deutsche Baumkuchen ist in Japan eine wahnsinnig beliebte Delikatesse – doch nun haben es auch hungrige Invasoren aus dem Weltall auf die süße Leckerei abgesehen! Als letzte Verteidigung des Planeten Erde (und des Kuchens) schießt Du Wellen von Aliens mit Deiner Minigun ab, erhältst wertvolle Upgrades und sicherst das Überleben Deiner Crew. Bist Du bereit, die kostbaren Süßspeisen vor den immer starker werdenden Alien-Angriffen zu beschützen?

Cogen: Sword of Rewind

Als Kohaku auf einem kalten Stahlboden erwacht, sieht sie als erstes das seltsame und sprechende Schwert ExeBreaker. Da sie weder weiß, wo sie ist, oder was gerade passiert, geht sie einen Pakt mit dem geheimnisvollen Schwert ein. Ihre Reise führt die beiden ungleichen Gefährt*innen tief in das Herz der transformierten Stadt Cogen City.

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored

Optimiert für Xbox Series X|S – Dieser atmosphärische Rätsel-Horror spielt einige Monate nach der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl und hält mit mysteriösen Science Fiction-Elementen jede Menge erstaunliche Überraschungen bereit. Als Teil einer streng geheimen Forschungsmission gehörst Du zu den ersten Menschen, die das verlassene S.W.A.N. Institut betreten. Bereite Dich gut vor, denn auf dieser Expedition erlebst Du Dinge, die weit über die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft hinausgehen.

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2

Smart Delivery – Luminous Avenger iX 2 bringt das rasante 2D-Gameplay des kultigen Action-Klassikers zurück und hebt es auf die nächste Stufe. Copen zieht aufs Neue in den Kampf und ist im Begriff, seine Feinde zu zerschmettern. Dank vieler, zerstörerischer neuer Fähigkeiten ist die temporeiche Action unterhaltsamer als jemals zuvor!

Active Neurons – Puzzle Game (Xbox Series X|S)

Optimiert für Xbox Series X|S – Pack Deine grauen Zellen aus, denn Active Neurons fordert Dein räumliches und logisches Denken heraus! Das Gehirn funktioniert ähnlich wie ein Computer, wenngleich ohne Chips. Die Neuronen stellen dabei die Hauptkomponenten des Nervensystems dar. Sie senden und empfangen elektrische Signale von den Sinnesorganen und erleichtern so die Kommunikation mit dem Gehirn. Du steuerst diese Denkkraft des Gehirns, doch das funktioniert nur, wenn Du die Neuronen gezielt auflädst. Je geladener die Neuronen sind, desto gesünder ist Dein Gehirn und desto erfüllter wird das Leben!

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Konsole und PC)

Xbox Game Pass – Der Trommel-Hit Taiko no Tatsujin: The Drum Master kommt jetzt auch zu Dir nach Hause! Wähle einen Titel aus über 70 Songs aus, fühle den Rhythmus und stelle Dich sowohl online als auch lokal einer kompetitiven Trommel-Challenge mit Deinen Freund*innen – und das schon ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass!

Vagante

Vagante ist ein Action-geladener Plattformer im Roguelike-Stil, der in einer dunklen Fantasy-Welt voller Gefahren spielt. Diesem anspruchsvollen Titel stellst Du Dich wahlweise alleine oder zusammen mit Deinen Freund*innen – lokal oder online!

Super Onion Boy 2

Super Onion Boy 2 ist ein klassisches Action-Abenteuer das mit seiner kultigen Pixelkunst die Retro-Spiele der Vergangenheit feiert. Als furchtloser Onion Boy begibst Du Dich auf die Mission, Deine Freund*innen vor schrecklichen Monstern zu retten. Zum Glück verfügst Du über Superkräfte und kannst dank cleverer Verwandlungen mächtige Feinde besiegen, wertvolle Sterne sowie Münzen sammeln und Deine Fähigkeiten stärken, bis Du stark genug bist, um dem finalen Endboss entgegenzutreten.