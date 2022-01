PM: Inside PlayStation: Die 5 härtesten PlayStation Spiele (Sony Playstation Blog)

PS4

Hart, härter, PlayStation! Zugegeben: Die meisten PlayStation Games sind auch ohne viele Skills und langjährige Erfahrung gut zu schaffen. Es gibt allerdings auch ein paar Spiele, an denen wir uns regelmäßig die Zähne ausbeißen. Doch wie sagt man so schön: Übung macht den Meister!

Wir zeigen euch heute fünf richtig harte Games, bei denen wir mehr als ein Mal ans Aufgeben gedacht haben. Doch das tolle Gameplay hat uns immer wieder dazu motiviert, es erneut zu versuchen. Verratet uns unten in den Kommentaren, welche Spiele euch zur Weißglut gebracht haben und wobei eurer Geduldsfaden nahezu gerissen ist. Oder findet ihr Soulslike-Games und Co. gar nicht so schwer wie immer alle sagen?

Könnt ihr euch vorstellen, allein auf einem fremden Planeten zu stranden? In Returnal passiert genau das: Als Protagonistin Selene kämpft ihr euch durch die Überreste einer uralten Zivilisation und versucht, allen Gefahren zu trotzen. Doch der Tod lauert hinter jeder Ecke. Da es sich bei Returnal um ein Rougelike-Game handelt, startet ihr jedes Mal wieder von vorn. Mit jedem neuen Versuch wird sich der Planet völlig verändern und ihr müsst neue Mittel und Wege finden, um voranzuschreiten.

Im actionreichen Third-Person-Shooter stellt ihr euch immer wieder schier übermächtigen Feinden entgegen. Doch mit der Zeit werdet ihr sie immer besser kennenlernen, ihre Schwächen herausfinden und sie schließlich triumphal besiegen. Und wenn nicht, versucht ihr es einfach nochmal. Und nochmal. Und nochmal.

Ist der Grafikstil von Hollow Knight nicht unglaublich niedlich? Niemals hätten wir erwartet, dass das Action-Adventure im Sidescroller-Stil uns so oft an den Rand der Verzweiflung bringen wird. Wenn ihr mutig genug seid, könnt ihr euch mit dem namensgebenden Hollow Knight tief unter die Stadt Dirtmouth wagen, um dort nach einem lang vergessenen Königreich zu suchen. Doch seid gewarnt: Die verwinkelten Höhlensysteme warten nicht nur mit Schätzen auf euch!

Hinter jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken: Items, freundliche NPCs und jede menge Feinde. Ihr müsst springen, schnell den Geschossen der Gegner ausweichen und sie mit eurer Waffe niederringen, um nicht selbst das Zeitliche zu segnen. Sonst ist alles verloren. Wie für das Genre typisch, ist es natürlich möglich, beim nächsten Versuch eure Überreste einzusammeln – aber das müsst ihr erstmal schaffen!

Das Japan des 16. Jahrhunderts ist gnadenlos: Zumindest, wenn ihr Sekiro: Shadows Die Twice spielt und euch als Kämpfer den Weg durch die Welt bahnt. Könnt ihr euren Meister finden und Rache an eurem Erzfeind üben? Die zahlreichen Konfrontationen auf dem Weg dorthin werden blutig sein und oft auch tödlich enden. Hier gewinnt ihr nur, wenn ihr eure Gegner genauestens studiert, ihre Aktionen voraussagen könnt und im richtigen Moment zustecht.

Neben prothetischen Waffen stehen euch einige Ninja-Fähigkeiten zur Verfügung, um eurem Ziel näher zu kommen. Greift aus den Schatten an, sterbt und versucht es erneut. So lange, bis ihr es endlich schafft. Der Adrenalinrausch wird fantastisch sein!

Unsere Kollegen von Inside PlayStation haben sich ebenfalls mit diesem Thema auseinandergesetzt und ein paar echt schwere Games ausgegraben. Von Indie-Perlen bis Bullethell-Games sind hier viele harte Brocken dabei.

Trails Rising ist so ein Spiel, wie übrigens die gesamte Trials-Serie, das ihr vermutlich immer und immer wieder versucht. Hier warten zwar keine blutrünstigen Gegner auf euch, gefährlich wird es aber trotzdem: Die Stürze mit eurem Bike sehen nämlich ziemlich schmerzhaft aus. Und sie passieren verdammt oft! In Trials Rising müsst ihr den Stick eures Controllers perfekt im Griff haben, die richtige Neigung des Fahrzeugs finden und dann auch noch in möglichst kurzer Zeit durch abgedrehte Parcours manövrieren. Wer hier die Ruhe behalten kann, sollte das mal zu zweit im Tandem versuchen. Schreien ist hier vorprogrammiert.

In Manifold Garden ist die Realität nichts weiter als eine vage Idee, denn hier werden physikalische Gesetze kurzerhand auf den Kopf gestellt. Allein das verursacht schon zahlreiche Knoten im Kopf. Euer Ziel ist es, einen wundervollen Garten voller Wege in einer Welt zu gestalten, die unwirklicher kaum sein könnte. Nahezu jeder Schritt bedeutet hier ein neues Rätsel, das es zu lösen gilt. Ihr müsst dabei euren Blickwinkel ständig ändern, um auf allen sichtbaren Flächen zu gehen. Doch Vorsicht: Ihr dürft nicht aus eurem architektonischen Gebilde herausfallen!

