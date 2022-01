Shenmue: Trailer zur Anime-Adaption // Erste Folge am 6. Februar 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Anime-Stream-Anbieter Crunchyroll hat einen Trailer zu Shenmue - The Animation veröffentlicht, der auf den baldigen Start der Anime-Adaption von Shenmue einstimmen soll. Bei der Serie handelt es sich um eine gemeinsame Produktion von Crunchyroll und dem US-Sender Adult Swim.

Die Serie erzählt die Geschichte von Ryo Hazuki nach, der sich auf der Suche nach den Mördern seines Vaters von einem Passanten zum nächsten fragt und nebenher an seinen Martial-Arts-Künsten feilt. Die erste Episode wird am 6. Februar 2022 ab 6:30 Uhr hiesiger Zeit auf Crunchyroll in japanischer Sprache mit deutschen Untertiteln verfügbar sein – wobei die japanischen Stammsprecher von Held Ryo und Schurke Lan Di wieder in ihre gewohnten Rollen schlüpfen werden.

Die Serie wird zunächst 13 Folgen umfassen und darin die Handlung des ersten Spiels sowie einen Teil der Fortsetzung unterbringen. Ob aus Werktreue einige Folgen komplett für Ryos Schichten als Gabelstapler-Fahrer reserviert sind, ist noch nicht bekannt.