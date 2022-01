Hitman 3: Nun auf Steam erhältlich // VR-Modus auch am PC

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem die PC-Version von Hitman 3 (im Test, Note 8.5) zunächst exklusiv im Epic Game Store erschien, ist die mordsmäßige Kostümparty nun auch in Valves Spiele-Shop erhältlich. Zeitgleich ist der Year-2-Patch erschienen. Wie der Name nahelegt, soll der eine neue Saison mit weiteren Inhalten für Hitman 3 einläuten.

Durch den Patch ist nun auch der VR-Modus mit entsprechenden Brillen am PC spielbar, der zuvor der PS4-Fassung vorbehalten war. Zudem ist mit Elusive Targets Arcade ein neuer Spielmodus erschienen, der eine Abwandlung des regulären Elusive-Targets-Modus ist. Anders als die zeitlich begrenzten Elusive Targets, sind die Arcade-Varianten dauerhaft verfügbar. Darin müsst ihr eine Reihe an Zielen in Folge ausschalten, wobei die Zusatzbedingungen immer kniffliger werden. Scheitert ihr, müsst ihr 12 Stunden warten, ehe ihr die Herausforderung erneut in Angriff nehmen könnt.

Als weitere größere Neuerungen für Hitman 3 hat Entwickler IO Interactive einen neuen Level, den Freelancer-Modus mit Roguelike-Elementen und Raytracing-Support in Aussicht gestellt.