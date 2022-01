WARNO: Erstes Turnier des Echtzeittaktikspiels steigt am Samstag [U]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 21.01.2022, 15 Uhr:

Aufgrund des großen Interesses wurde das Teilnehmerfeld auf 64 erhöht. Dadurch gibt es auch wieder einige offene Slots. Es steht nun auch fest, dass mindestens zehn Content-Creator live casten und/oder Replays casten werden.

Ursprüngliche News:

Gestern ist mit WARNO das neue Echtzeittaktikspiel aus dem Hause Eugene Systems in den Early Access gestartet. Bereits morgen, am Samstag dem 22.01.2022, steigt das erste Turnier. Organisiert wird es von der Simulated Divisions League (SDL), die bis vor kurzem noch unter dem Namen Steel Division League firmierte. Der neue Name soll die Aufnahme von WARNO in den Turnierkalender widerspiegeln. Die SDL hat auch ihren Ursprung in einem sich in der Entwicklung befindlichen Spiel: Sie wurde im Zuge der Beta von Steel Division Normandy 1944 (im Test) gegründet.

Eine Anmeldung ist heute noch möglich. Allerdings sind die 32 Plätze bereits vergeben, so dass ihr vermutlich nur auf die Reserveliste kämt, sollte das Turnier nicht doch noch vergrößert werden. Gespielt wird im K.O.-System. Die genauen Regeln und Teilnahmebedingungen findet ihr in einem Google-Dokument. Der vorläufige Turnierbaum ist bereits auf Challonge einsehbar.

Turnierleiter Protosszocker äußerte sich zum Eröffnungsturnier für WARNO wie folgt:

Es ist ein eintägiges K.O.-Turnier, das vor allem dem Spaß dienen soll und bei dem jeder willkommen ist. Die Spieler sollen einen Eindruck bekommen, wie kompetitives WARNO aussehen könnte. Außerdem möchten wir Feedback für Eugen und uns sammeln, um sowohl das Spiel als auch künftige WARNO-Turniere zu verbessern.

Das Turnier hat folgenden Zeitplan:

Runde 1: 13:00 Uhr CET

Runde 2: 14:30 Uhr CET

Viertelfinale: 16:00 Uhr CET

Halbfinale: 17:30 Uhr CET

Finale: 19:00 Uhr CET

Die Spiele werden auf verschiedenen Kanälen Live gestreamt und kommentiert werden, unter anderem auch auf dem offiziellen Twitch-Kanal der SDL.