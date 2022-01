PM: Spiele jetzt Rainbow Six Extraction – direkt zum Release im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein tödlicher, mutierender Parasit bedroht die Menschheit und nur Du kannst die Bedrohung aufhalten – wahlweise alleine oder mit bis zu zwei Deiner Freund*innen. Denn ab sofort ist der neue packende Koop-Shooter Rainbow Six Extraction auf Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC erhältlich. Und pünktlich zum Release ist Rainbow Six Extraction außerdem Teil des Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass. Da das Spiel außerdem vollständig Cross-Play, Cross-Save und Cross-Progression unterstützt, steht Deinem konsolenübergreifenden Kampf gegen die Archaens gemeinsam mit Deinen Freund*innen nichts mehr entgegen!

Und Du wirst ihre Hilfe auf jeden Fall brauchen! Die gewaltige Auswahl an Gegnertypen erfordert eine clevere Planung und präzises Schießen. Die wechselnden Ziele Deiner Aufträge und die unvorhersehbaren Mutationen der Parasiten machen jeden Durchlauf zu einer individuellen Herausforderung. Wenn Du Dein erstes Zwischenziel erreicht hast, musst Du Dich entscheiden: Entweder Du ziehst Dich mit dem Team zurück und sicherst den Fortschritt sowie wertvolle Erfahrungspunkte, oder Du fasst das nächste Etappenziel ins Auge und riskierst alles für noch wertvolleres Loot. Mit jedem Deiner Fortschritte werden neue REACT Tech-Gadgets freigeschaltet – wie die Projektil-blockierende Feldwand oder die Gegner-verlangsamende Leimgranate – sowie neue kosmetische Anpassungsgegenstände und neue Waffen für Dein Arsenal. Aber die vielleicht wichtigsten Upgrades gibt es für Deine Operator*innen.

Rainbow Six Extraction bietet Dir zusätzlich eine Auswahl von Operator*innen, die Du bereits aus Rainbow Six Siege kennst. Sie wurden ebenfalls rekrutiert, um diese Krise zu bewältigen. Sledge, Hibana, Finka, Vigil, Tachanka, Ela und andere verfügen jeweils über ihre ganz individuellen Entwicklungen, über die Du nach und nach Attribute verbesserst, neue Fertigkeiten erlernst und verbesserte Gadgets erhältst. Etwas Wichtiges solltest Du jedoch beachten, wenn Du Dein nächstes Etappenziel angehst: Wenn eine Spielfigur zu Boden geht und nicht von einem Team-Mitglied gerettet werden kann, wird sie vermisst. Nun habt Ihr die Chance, den Bereich der Karte erneut zu betreten, um sie zu retten — falls das fehlschlägt, erhält die Spielfigur einen erheblichen XP-Verlust und wird wieder in Eure Truppe aufgenommen. Vergesst also niemals: Es ist gefährlich da draußen, und das Risiko, ein Teammitglied zu verlieren, ist real.

Wir haben noch einen besonderen Bonus für alle, die Rainbow Six Siege besitzen oder via Game Pass spielen: Sobald Du Rainbow Six Extraction erwirbst oder via Game Pass spielst, erhältst Du das United Front-Paket, das vier exklusive Gearsets enthält, die auf die beiden Spiele aufgeteilt sind. Außerdem schaltest Du auf einen Schlag alle 18 Operator*innen aus Extraction für Rainbow Six Siege frei –fantastisch, oder?!

Und nun zurück zum Wesentlichen: Rainbow Six Extraction wird immer wieder eine echte Herausforderung darstellen, daher sind wahre Freund*innen wichtig, um Dir den Rücken zu stärken. Mit dem Buddy Pass (verfügbar nach Veröffentlichung) kannst Du zwei Freund*innen einladen, die das Spiel nicht besitzen — so könnt Ihr zwei Wochen lang gemeinsam üben und wachst als Crew zusammen! In den kommenden Wochen und Monaten nach der Veröffentlichung des Titels warten neue Inhalte und Herausforderungen auf Dich, beispielsweise kannst du deine Crew aufleveln.

Also, fang am besten direkt heute an, lade Rainbow Six Extraction herunter, und rette mit ein paar Freund*innen die Menschheit!