PM: Lasst eure Gaming-Erfolge des Jahres 2021 mit dem PlayStation-Rückblick 2021 Revue passieren (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Jahr 2021 konnten PlayStation-Fans fantastische Spiele wie Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart und Deathloop genießen. Passend zum neuen Jahr freuen wir uns, euch den PlayStation-Rückblick 2021 zu präsentieren, in dem wir eure Gaming-Erfolge auf PS4 und PS5 feiern.

Ab heute bis zum 20. Februar können PS4- und PS5-Benutzer* ihren PlayStation-Rückblick 2021 mit Statistiken wie der Anzahl der gespielten Spiele, den beliebtesten Genres, den erspielten Trophäen, der Spielzeit für PS4- und PS5-Titel und vielem mehr abrufen und teilen.

Hier sind einige der Statistiken aus meinem Rückblick auf das Jahr 2021:

Außerdem könnt ihr euch die Statistiken ansehen, die PlayStation-Spieler aus aller Welt im Jahr 2021 gemeinsam erreicht haben, darunter die beliebteste Waffe in Returnal, die Gesamtzahl der Autowracks in Destruction AllStars und der Prozentsatz der Spieler, die Kit in Ratchet & Clank: Rift Apart getroffen haben.

Ein Code zum Herunterladen von vier kostenlosen Avataren wird sowohl PS5- als auch PS4-Benutzern zur Verfügung stehen, die auf ihren PlayStation 2021- Jahresrückblick zugreifen.

* Benutzer müssen über ein registriertes PSN-Konto in ihrer Region verfügen, mindestens 18 Jahre alt sein und zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 mindestens 10 Stunden lang Spiele auf einer PS4- oder PS5-Konsole gespielt haben. Benutzer, die der Erfassung von „Vollständigen Daten“ aus ihren PlayStation 5-Systemeinstellungen nicht zugestimmt haben, können möglicherweise nicht an der PlayStation-Rückblick 2021 teilnehmen. Benutzer in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australasien, Indien und Russland, die der Erfassung „zusätzlicher Daten“ aus ihren PlayStation 4-Systemeinstellungen nicht zugestimmt haben, können möglicherweise nicht an der Abschlusskampagne teilnehmen.“