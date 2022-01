PM: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erscheint am 5. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erlebe weit entfernte Galaxien in nie da gewesenem Ausmaß – denn am 5. April 2022 erscheint die komplette LEGO Star Wars: The Skywalker Saga auf Xbox One und Xbox Series X|S. Im größten und visuell beeindruckendsten LEGO Star Wars aller Zeiten erlebst Du alle neun Filme der Skywalker Saga so immersiv wie noch nie. Freue Dich auf neue Kampfmechaniken, eine riesige Auswahl an Charakteren sowie Klassen, eine gewaltige Galaxie und vieles mehr! Wandere durch die idyllischen Graslandschaften von Naboo oder erklimme die Dünen der Wüsten von Jakku – die Galaxie von LEGO Star Wars lädt zum Spielen und Entdecken ein. Wo die Reise beginnt, liegt jedoch ganz bei Dir. Wähle einfach Deine Lieblings-Trilogie der neun Filme aus und starte wahlweise mit den Abenteuern von Anakin, Luke oder Rey.

Während Deines Abenteuers schlüpfst Du in die Rollen ikonischer Charaktere wie Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, Leia, Yoda, Boba Fett, Darth Maul, Poe und über 300 weiteren freischaltbaren Figuren. Gründliche Erkundungen der Planeten lohnen sich, denn so kommst Du in den Besitz von Kyber Bricks. Diese schalten neue Features und verbesserte Fähigkeiten für eine Reihe von Charakterklassen frei. Hier hast Du die Qual der Wahl: Zur Verfügung stehen Jedi, Held*in, Schurk*in, Plünder*in, Kopfgeldjäger*in, Astromech-Droide sowie Protokoll-Droide, der Pfad der Dunklen Seite und viele mehr! Neue Blaster-Steuerungen und -mechaniken ermöglichen präzises Zielen und in Deckung gehen. So kannst Du sorgfältig Deinen nächsten Zug planen oder die Fähigkeiten der Jedi nutzen, um mithilfe von Lichtschwertern und der Macht selbst Deine Feinde zu Fall zu bringen.

Deine Abenteuer in der Galaxis werden dabei weder von Deinen ausgewählten Charakteren noch von den verfügbaren Fahrzeugen beschränkt. Das Spiel ermöglicht es Dir nämlich, viele berühmte Schauplätze aus Deinen liebsten Star Wars-Filmen ungehindert zu erkunden. Freue Dich beispielsweise auf die Wüsten von Geonosis, die Sümpfe von Dagobah und die Schneefelder der Starkiller Base. Mit Hilfe der Galaxie-Karte auf Deinem Holoprojektor navigierst Du mühelos durch den Weltraum, um Deinen persönlichen Kurs durch die Skywalker Saga festzulegen. Je weiter Du auf Deinem Weg voranschreitest, desto mehr Planeten werden freigeschaltet.

Während Deiner Reise stürzt Du Dich vielleicht auch in die ein oder andere Raumschlacht mit feindlichen Schiffen. Hierfür steigst Du in das Cockpit legendärer Schiffe wie beispielsweise dem Millenniumfalken, einem imperialen TIE-Fighter oder einem X-Wing der Rebell*innen. Sobald Du ein Quest-Ziel erreicht hast, kannst Du wahlweise die Hauptgeschichte fortführen oder die Galaxie erkunden, um weitere spannende Quests und versteckte Rätsel zu entdecken.

Egal, auf welche Art und Weise Du LEGO Star Wars: The Skywalker Saga spielst, das Gameplay ist schnell zu erlernen und bietet so auch einem jungen Publikum jede Menge spannender Abenteuer im Star Wars-Universum. So können Fans aller Generationen gemeinsam spielen und gemeinsam eine faszinierende Welt entdecken, die nicht nur voller kultiger Charaktere steckt, sondern auch jede Menge spaßigen LEGO-Humor bietet.

Du kannst es nicht abwarten? Dann bestelle LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jetzt über den Xbox Store vor!Für die aktuellsten News schau auf @LSWGame via Twitter vorbei.

Und vergiss niemals: Die Macht wird mit Dir sein – immer.