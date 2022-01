Lego Star Wars - Die Skywalker Saga: Release am 5. April / Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Erstmals angekündigt wurde Lego Star Wars - Die Skywalker Saga im Juni 2019. Nachdem der Release ursprünglich für 2021 geplant war, hat sich das Spiel nun doch noch einmal verschoben – kein Wunder, schließlich sind in dem Klemmbaustein-Abenteuer alle 9 Star Wars-Filme in spielbarer Form enthalten. Wie Publisher Warner Bros. Interactive und Entwickler TT Games nun bekannt gegeben haben, könnt ihr bald in den Krieg der Sterne ziehen: Der Release soll am 5. April 2022 auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC und Nintendo Switch erfolgen.

Passend zu dieser Bekanntgabe wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch einen Großteil der Spielelemente näher bringen soll und einige ikonische Szenen aus den Filmen in ihrer Lego-Version zeigt. Ansehen könnt ihr ihn euch unterhalb dieser News. Das Video geht über sechs Minuten und beleuchtet die enthaltenen Filmlizenzen, Macht-Fähigkeiten, eure Möglichkeiten im Kampf und abseits davon und kommt mit der üblichen Portion Lego-Humor daher. Außerdem versprechen die Entwickler ein neues Kampfsystem, das sogar Kombos ermöglicht. Weiter wollen sie die Blaster-Steuerung überarbeitet haben, so dass ihr die imperialen Droiden mit erhöhter Präzision vom Bildschirm ballern könnt.

Mit Kyber-Steinen, die ihr in der Spielwelt findet, könnt ihr die einzelnen Charakterklassen aufwerten. So werden zugehörige Charaktere stärker und nützlicher. Wo wir schon dabei sind: TT Games verspricht ganze 300 Figuren aus dem Star-Wars-Universum, die ihr steuern könnt Besonders stolz scheinen die Entwickler auf den so genannten Nuschelmodus zu sein. Der ist perfekt geeignet, wenn ihr aus irgendeinem Grund keine Lust auf echte Synchronsprache habt. Denn er ersetzt sämtlichen gesprochenen Text durch sinnfreies Gebrabbel, das sich zwar schon irgendwie am echten Text orientiert, aber letztlich doch betont nichtssagend ist.