PM: Windjammers 2 ist da – das Klassiker-Sequel begeistert ab sofort auf Konsole, PC und im Game Pass! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Windjammers 2 ist ab sofort für Konsolen, PC und im Game Pass erhältlich – mit 10 Prozent Rabatt in der Einführungswoche für PlayStation Plus-Mitglieder

– Power-Discs und neonfarbenes Spandex-Anzüge kommen wieder in Mode – wenn das aufregende Sequel eines Arcade-Klassikers heute erscheint –

PARIS, 20. Januar 2022 – Publisher und Entwickler Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) freut sich, ankündigen zu können, dass das lang erwartete Windjammers 2 ab sofort auf PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass, PC Game Pass sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S via Abwärtskompatibilität für wilde Scheiben-Action sorgt. Alle aufstrebenden Champions, die PlayStation Plus abonniert haben, können Windjammers 2 bis zum 26. Januar um Mitternacht MEZ sogar mit einem Rabatt von 10 Prozent beziehen.

Zu Ehren der radikalen, von den 90er Jahren inspirierten Ästhetik und der vollständig handgezeichneten Animationen von Windjammers 2 hat Dotemu einen animierten Launch-Trailer veröffentlicht, in dem die zehn aufstrebenden Superstars des Spiels in hitzigen Matches aufeinandertreffen. Dort lernt man die charismatischen Athletinnen und Athleten kennen, die die Welt im Sturm erobern werden:

Windjammers 2 bietet:

Als Weiterentwicklung des Arcade-Klassikers von 1994 versteht sich Windjammers 2 als Fortsetzung, an der Jahrzehnte gearbeitet wurde. Die rasanten Eins-gegen-Eins-Matches verbinden eine leicht verständliche Spielmechanik mit erstaunlicher Spieltiefe und bieten einen leicht zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für zwanglose Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet, bei denen sich die weltbesten Athletinnen und Athleten gegenseitig überbieten.

Fans von Power-Discs können sich in Europa auch die Collector’s Edition und die physischen Einzelversionen von Windjammers 2 für PlayStation 4 und Nintendo Switch von Pix’n’Love sichern.

Die ganze Dynamik von Windjammers 2 gibt es auch auf der offiziellen Website ( https://www.windjammers2.com/ ) oder auf Twitter via @Windjammers und @Dotemu .

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serien und mehr. Dotemu arbeitet derzeit mit Tribute Games an Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.