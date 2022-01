PM: NBA 2K22: Alles, was ihr über Hunt 4 Glory wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

So kann das Jahr des Tigers gleich gut beginnen: Seit dem 14. Januar läuft die brandneue Season 4 der erfolgreichen Basketballsimulation NBA 2K22 und ihr könnt euch unter dem Motto Hunt 4 Glory wieder in neuen Herausforderungen auf dem Court beweisen. Was euch alles an Neuerungen erwartet, haben wir einmal übersichtlich zusammengefasst.

Sammelt fleißig Erfahrungspunkte, denn mit der Season 4 habt ihr jetzt die erste Chance in NBA 2K22 den Legenden-Status zu erreichen. Wie ihr das macht? Indem ihr in vier verschiedenen Seasons Level 40 erreicht. Natürlich bekommt ihr den Titel nicht einfach geschenkt, sondern beweist euren Killerinstinkt und unbedingten Willen zum Sieg auf den Courts. Es hat ja keiner gesagt, dass der Weg zum Ruhm einfach wäre.

Am besten begebt ihr euch gleich auf die neu gestalteten Affiliation-Courts auf den Dächern der Stadt, absolviert Matches und begebt euch auf die wöchentlichen Quests. Übrigens haben nicht nur die Courts ein schickes Redesign erhalten, die ganze Gegend wurde einem umfangreichen Update unterzogen und ihr könnt euch beispielsweise mit Skateboard oder Go-Kart noch einfacher durch die Straßen der City fortbewegen.

Erreicht ihr Level 40, dann warten wertvolle Belohnungen auf euch. Zum Beispiel Sprungwurf-Animationen, ein künstlerisch atemberaubender Victor Solomon Kintsugi-Ball, ein Artcamo-Go-Kart oder exklusive Hunt 4 Glory-Items, wie eine stylische Jacke oder ein ganz besonderer Anzug. Und wenn ihr auf Haustiere steht: In Mein SPIELER wartet ein ganz besonderer Jahr des Tigers-Begleiter auf Level 40-Spieler, mit denen ihr garantiert Aufsehen erregt.

Auch in Mein TEAM wartet mit Galaxy Opal Yao Ming eine fette Level 40- Belohnung darauf von euch abgeholt zu werden. Das ist aber natürlich bei weitem nicht alles an Neuerungen: Ihr spielt mit Candace Parker von den Chicago Sky und Dwayne Wade, der 14 Jahre bei den Miami Heat war, die allerersten Doppel-Signature-Challenges.

Als neuer Diamond Coach steht eurem Team WNBA-Superstar Candace Parker zur Seite. Die zweifache WNBA-Siegerin bekommt ihr bereits, wenn ihr Level 35 erreicht habt.

Das ist euch noch nicht genug an Belohnungen? Kein Problem, dann widmet euch den vier Award-Stufen in The W und schnappt euch 2K Breakthrough Gear, Extra Badge Points, 4000 VC oder Kleidungs-Packs passend zur Season. In der Hall of Fame-Stufe verbessert ihr euer Spiel mit der Unterstützung von den Coaches Becky Hammon, der Co-Trainerin der San Antonio Spurs und Dawn Michelle Staley, die in ihrer aktiven Zeit für die Charlotte Sting sowie Houston Comets spielte.

Der grandiose Soundtrack von NBA 2K22 wird noch ein Stück besser und abwechslungsreicher, wenn Stücke bekannter Künstler von Warner Records Club 2K bereichern. Freut euch auf fette Beats von Bktherula, Freddie Gibbs, Fresco Trey, IDK, Saweetie, NLE Choppa und vielen anderen.

Weihnachten ist zwar vorbei, aber die letzte Folge von Getting Buckets aus dem Jahr 2021 möchten wir euch trotzdem wärmstens ans Herz legen. Solltet ihr den unterhaltsamen Experten-Talk mit Dre und Niko Backspin bislang verpasst haben, schaut euch das Video unbedingt noch an.

