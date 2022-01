PM: Darauf könnt ihr euch in Horizon Forbidden West freuen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

An Horizon Zero Dawn ist in den letzten Jahren kaum jemand vorbeigekommen. Das postapokalyptische Abenteuer verbindet Bogenkampf mit Maschinenmonstern und Open World-Erkundungstouren mit einer spannenden Geschichte. Dabei immer im Rampenlicht: Heldin Aloy, die sich mit jeder Spielstunde mehr zu einer unerschrockenen Kämpferin entwickelt.

Kein Wunder also, dass wir den Release von Horizon Forbidden West am 18. Februar kaum erwarten können. Ein absolutes Must Play für 2022!

Die Ausgangssituation in Horizon Forbidden West sieht düster aus. Neben grauenhaften Stürmen zieht eine rote Plage über das Land, die alles zu zerstören droht. Doch das ist noch lange nicht alles: Neue Maschinenwesen streifen an den Grenzen umher und sorgen für Angst und Schrecken bei den verbliebenen Bewohnern des Landes. Wird die Welt nun endgültig untergehen?

Ihr müsst den Gefahren trotzen und hinter ihre Geheimnisse gelangen, um das Gleichgewicht und die Sicherheit wiederherzustellen.

Die östlichen Gebiete der Horizon-Welt kennt ihr bereits sehr gut, doch mit Forbidden West wagt ihr euch nun auch in den namensgebenden Verbotenen Westen. Euch erwarten nicht nur eine malerische Flora und Fauna, sondern auch auch zahlreiche Feinde und neue Aufgaben. Die dort lebenden Menschen gehören verschiedenen Stämmen an, die alle ganz eigenen Idealen und Wegen folgen. So soll die Welt laut Guerrilla besonders lebendig auf euch wirken. Starre NPCs waren gestern!

In den Dörfern der verschiedenen Stämme trefft ihr auf zahlreiche Gesprächspartner und Händler mit nützlichen Items. Neben Waffen und Rüstungen könnt ihr hier auch Nahrungsmittel für die Heldin kaufen. In Horizon Forbidden West läuft es wie im echten Leben: Mit einer guten Mahlzeit im Bauch gelingen Herausforderungen einfach ein bisschen besser!

Ihr werdet euch neue Ausrüstung kaufen, sie selbst herstellen oder verbessern: Das typische 3er-Gespann in einem Rollenspiel darf hier natürlich nicht fehlen. Gut ausgestattet kann es dann eigentlich zum nächsten Questziel losgehen, oder? Damit Aloy ihre weite Reise nicht komplett zu Fuß erledigen muss, bekommt sie im zweiten Teil sogar einen Schildflügel. Das futuristische Gleitgerät sieht nicht nur total cool aus, es ist auch noch unglaublich praktisch. Wir können es kaum erwarten, damit durch die wunderschöne Flora zu segeln.

Unsere Kollegen von Inside PlayStation können die neuen Abenteuer von Aloy ebenfalls kaum erwarten und haben eine Preview mit vielen Details verfasst, die ihr euch hier in voller Länge anschauen könnt:

Aloy hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, sie wird von einer Außenseiterin zur heldenhaften Maschinenjägerin. Wenn ihr mehr zu ihrer Persönlichkeit und der Reise dorthin erfahren wollt, können wir euch den passenden Artikel auf dem PlayStation.Blog dazu ans Herz legen. Der Narrative Director von Guerrilla, Ben McCaw, gibt spannende Einblicke zur Entwicklung unserer beliebten Heldin preis.