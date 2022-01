Dying Light 2: Switch-Version verschiebt sich deutlich

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Diverse Titel sind bereits für Nintendo Switch als "Cloud Version" erschienen, bei denen der Titel auf die Switch gestreamt werden – etwa Hitman 3 (im Test, Note 8.5) oder die Kingdom Hearts-Reihe. Techland geht ebenfalls den Weg der Cloud mit Dying Light 2 - Stay Human, allerdings wird sich diese Version nun verspäten.

Es geht nicht um eine geringfügige Verzögerung. Wie das polnische Studio ankündigt, wird die Switch-Variante der Zombie-Action auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie es in der Pressemitteilung heißt, plane der Entwickler, die Fassung für Nintendos Hybrid-Konsole innerhalb von sechs Monaten nach Erscheinen auf den anderen Plattformen zu veröffentlichen.

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. In Deutschland wird dabei eine gewaltgeminderte Fassung nur in digitaler Form veröffentlicht.