game: Die 20 in Deutschland meistverkauften Spiele des Jahres 2021

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

FIFA 22 ab 33,18 € bei Amazon.de kaufen.

Wie schon in den letzten Jahren üblich, informiert der game – Verband der deutschen Games-Branche auch in diesem Januar über jene 20 Titel, die „Spielerinnen und Spieler im vergangenen Jahr besonders begeistert [haben]“. Anders formliert handelt es sich um die 20 Spiele, die in den vorhergehenden zwölf Monaten „am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauft [worden sind]“. Genaue Verkaufszahlen werden wie gewohnt nicht bekanntgegeben.

Auf dem ersten Platz befindet sich FIFA 22 – so wie es bei der jeweiligen FIFA-Version in den Jahren zuvor bereits der Fall war (2020, 2019, 2018). Den zweiten Rang nimmt GTA 5 ein (2020: Platz 4), Platz 3 belegt Mario Kart 8 Deluxe (2020: ebenfalls Rang 3). Während der Landwirtschafts-Simulator 22 den vierten Platz einnimmt (2020: Platz 15), ist auf Platz 5 der Dauerbrenner Minecraft vertreten. Die Top 20 im Detail:

Die zugrundeliegenden Daten stammen von Games Sales Data (GSD), einer von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen Plattform.