Der Herr der Ringe: Titel und Teaser zur TV-Serie veröffentlicht

Am 2. September startet bei dem Streaminganbieter Amazon Prime eine der am meisten erwarteten TV-Serien des Jahres. Die Rede ist von Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht aus der Feder von J.R.R. Tolkien und beschreibt mit dem soeben veröffentlichten Titel, um was es genau bei der Serie gehen wird.

Denn wie aufmerksame Fans des Mittelerde-Epos bereits wissen, handelt der Film vom zweiten Zeitalter und spielt somit tausende von Jahren vor den Ereignissen der beiden bekannten Kinofilmtrilogien Der Herr der Ringe und Der Hobbit, die Peter Jackson realisierte. Hauptsächlich wird sich die Serie um den Versuch des bösen Sauron handeln, die Völker der Elben, Zwerge und Menschen zu unterjochen, indem er ihnen mächtige Ringe schenkt, die jedoch verflucht sind und durch Saurons heimlich geschmiedeten Meisterring beherrscht werden. Können die mächtigen und beschenkten Oberhäupter der Völker Mittelerdes den Versuchungen der Ringe widerstehen?

Amazon Prime beschriebt die Inhalte seiner neuen Serie darüber hinaus folgendermaßen:

Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einem Ensemble von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon und das atemberaubende Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Königreiche und Figuren ein Vermächtnis schaffen, das noch lange nach ihrem Tod weiterleben wird.

Nachfolgend könnt ihr euch den englischsprachigen ersten Teaser zu der Serie anschauen, der sprachlich von einer Frauenstimme begleitet wird. Dabei geht der Autor dieser Zeilen davon aus, dass es sich um die Stimme einer noch etwas jüngeren Elbin Galadriel handeln könnte, die im Zweiten Zeitalter bereits auf Mittelerde verweilte. Der deutsche Teaser bietet (noch) kein gesprochenes Wort und somit keinen substanziellen Mehrwert an.