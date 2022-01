Playstation Direct: Chance auf PS5 direkt von Sony

PS5

Eigentlich ist die Playstation 5 seit dem 19. November 2020 auf dem Markt. Allerdings gibt es dank Probleme in der Lieferkette und anderen Faktoren so gut wie keine Geräte zum Kauf und wenn dann doch einmal ein Kontingent freigegeben wird, dann muss man dank Scalpern und der immer noch immens hohen Anfrage Glück haben, eine Konsole zu ergattern. Nun will sich Sony der Sache selbst annehmen und bietet euch eine Möglichkeit, an eine PS5 zu kommen – zumindest irgendwie.

Dazu müsst ihr euch im hauseigenen Shop Playstation Direct mit eurer PSN-ID registrieren. Zwar betont Sony, dass nur eine begrenzte Anzahl an Geräten zur Verfügung steht, aber jeder angemeldete Nutzer soll die gleiche Chance haben. Sollte ihr Glück haben und auserwählt werden, dann bekommt ihr eine E-Mail mit Informationen zum Bestelltprozess. Ihr müsst also erlauben, dass Sony euch elektronische Post schicken kann.

Registrieren könnt ihr euch nur, wenn ihr in Amerika, England, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien oder Luxemburg lebt.