Splitgate: Season 1 des Shooters startet am 27. Januar / Map-Editor

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux

Wenn ihr die Welt der Online-Shooter verfolgt, dann dürfte Splitgate kaum an euch vorbeigegangen sein. Die Arena-Ballerorgie mit Portalen startete im Mai 2019 in den Early Access, konnte aber vor allem 2021 Fahrt aufnehmen. Wie Entwickler 1047 Games nun angekündigt hat, wird die Beta Season 1 von Splitgate am 27. Januar 2022 starten.

In dieser dürft ihr euch über eine komplette Überarbeitung der Karte "Foregone Destruction" freuen. Dazu gesellen sich neue Item- und Waffendesigns sowie der obligatorische 100-Level-Battle-Pass, in dem untere anderem frische Charaktere, Banner und Sprays enthalten sind. Die wohl spannendste Neuerung der Beta Season 1 dürfte aber der Map-Editor sein. Hier dürft ihr euch nach Herzenslust austoben und eigene Arenen erstellen, die ihr dann mit euren mitspielern teilen könnt. Doch damit ist noch nicht Schluss, ab dem 27. Januar dürft ihr euch außerdem in zwei neuen Spielmodi in die Schlacht stürzen: Evolution und Capture the Flag.

Die neue Season startet zeitgleich auf PC, PS4 und Xbox One und ist komplett kostenfrei für alle Spieler.