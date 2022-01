Activision-Übernahme: Berichte zu möglichen Folgen für CEO Kotick

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern kündigte Microsoft an, dass der Konzern Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar übernehmen und in die Firmen-Division Microsoft Gaming eingliedern will. Eine Summe, die den erst kurz zuvor aufgestellten Rekord der teuersten Übernahme in der Branche – die Zynga-Aquise durch Take-Two für 12.7 Milliarden US-Dollar – deutlich übertraf. Nun berichten erste Finanz-Magazine von möglichen Auswirkungen für den momentanen CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick.

Infolge des Skandals um sexuelle Belästigung und Diskriminierung bei Activision Blizzard erhob das WallStreetJournal in einem Artikel schwere Vorwürfe gegen Kotick, demnach er von Missständen im Bilde war, diese vor dem Board of Directors verborgen habe und auch aktiv bei der Entlassung eines Studio-Chefs wegen Vorwürfen sexueller Belästigung interveniert habe. Bis zum geplanten Abschluss der Übernahme vor dem Ende des Geschäftsjahrs 2023 (30. Juni 2023) wird Activision Blizzard weiter unabhängig agieren und nach momentanen Stand auch weiter von Kotick geleitet werden.

Wie das Wall Street Journal nun unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Quellen berichtet, soll Kotick nach der Übernahme Activision Blizzard verlassen (der vollständige Artikel befindet sich dabei hinter einer Paywall). In einer Mail an die Mitarbeiter von Microsoft von Satya Nadella heißt es zumindest:

Ab heute ist Phil Spencer CEO von Microsoft Gaming. Wenn die Übernahme beendet ist, wird Activision Blizzard Phil unterstellt sein.

Die Mitarbeiter-Gruppierung ABetterABK (ABK steht für Activision Blizzard King), die sich infolge des Skandals gründete und diverse Proteste unter den Mitarbeitern organisierte, meldete sich auf Twitter wie folgt:

Die Nachricht der Übernahme von Activision durch Microsoft kommt überraschend, ändert aber nichts an den Zielen der ABK-Vereinigung. Wir bleiben dem Kampf für bessere Arbeitsbedigungen und die Rechte unserer Angestellten treu, egal wer die finanzielle Kontrolle in der Firma ausübt.

Weiterhin weist ABetterABK in dem Twitter-Thread darauf hin, dass nicht nur Kotick trotz der Absetzungs-Forderungen der Vereinigung weiterhin CEO sei, sondern drei der vier Forderungen der Gruppierung zur Verbesserung der Situation weiblicher Angestellter bisher nicht erfüllt wurden und die QA-Abteilung beim Studio Raven Software, das unter anderem für die Pflege von Call of Duty - Warzone verantwortlich ist, seit fünf Wochen streike und die Firmenleitung sich bisher nicht zu den Forderungen nach Verhandlungen geäußert habe.