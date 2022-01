Horizon - Forbidden West: Neuer Story-Trailer veröffentlicht

PS4 PS5

Sony und Guerilla Games haben einen neuen Trailer mit Story-Fokus für Horizon - Forbidden West veröffentlicht. Darin wird nochmal Alloys Motivation für die Reise in den verbotenen Westen zusammengefasst. In Horizon lebt die Menschheit nach dem Untergang der modernen Zivilisation wieder in Stammesgemeinschaften, während gleichzeitig mechanische Tierwesen durch die Wildnis streifen.

In den titelgebenden Landen des Westens sind kriegiersche Konflikte an der Tagesordnung, wie der Trailer verrät und dazu einen Vorgeschmack auf die Widersacherin Regalla gibt, die eine mächtige Rebellion anführt und Helfer hat, die es ihrer Streitmacht erlaubt, die Roboter zu kontrollieren.

Horizon - Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5.