Battlefield 2042: Kommende Update-Pläne / Scoreboard wird überarbeitet

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Battlefield 2042 ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es gab bereits mehrere große Updates für Battlefield 2042 (im Test, Note 6.0), mit denen die gravierenden technischen Probleme etwas eingedämmt, wenn auch nicht ganz ausgemerzt wurden. Auch die Balance krankt aktuell noch an diversen Stellen.

Via Twitter wurde nun bekannt gegeben, dass morgen das Update 3.2 erscheinen wird, das kleinere Probleme angehe und sich ansonsten auf Stabilität konzentriere. Im selben Zug wurde für Update 3.3 angekündigt, das unter anderem die spärliche Punktetabelle von Battlefield 2042 überarbeiten wird. Aktuell zeigt Battlefield 2042 nicht individuelle Leistungen, sondern den Gesamtwert jedes Squads bei Abschüssen, Assists und Co. Ein auf Twitter geteilter Entwurf des neuen Scoreboards (oben zu sehen) zeigt Daten von allen Spielern. In Sachen Bildschirmtode seht ihr dagegen weiterhin nur, wie oft ihr selbst ins virtuelle Gras gebissen habt. Auch sind wieder alle Spieler untereinander aufgeführt, statt die Teams gegenüber zu stellen.