The Cuphead Show: Netflix-Serie startet am 17. Februar

PC Switch XOne PS4 MacOS

Bereits im Juli 2019 wurde bekannt gegeben, dass der Streamingdienst Netflix an einer Serien-Adaption des Run-and-Gun-Plattformers Cuphead (Switch-Version im Test) arbeitet. Nun wurde nicht nur ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser News findet. Es gibt auch einen Starttermin für die The Cuphead Show. Ab dem 17. Februar 2022 könnt ihr das Abenteuer von Cuphead und Mugman ansehen.

Als ausführende Produzenten der Serie werden die Brüder Chad und Jared Moldenhauer fungieren, die bereits das Spiel kreiert haben. Unterstützt werden sie in dieser Rolle von C.J. Kettler (Carmen Sandiego) von King Features, sowie Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts, Space Jam) und Cosmo Segurson (Rocko’s Modern Life - Static Cling, Pig Goat Banana Cricket). Das Unternehmen King Features wurde bereits 1914 gegründet und hat sich auf den Vertrieb von Printmedien spezialisiert, beispielsweise bringen sie Hägar der Schreckliche, Popeye und Dennis unters Volk. An der Cuphead Show werden sie in unterstützender Funktion mitwirken.