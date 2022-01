Twitch-Stream am 21.1.22 ab 18 Uhr: 60 Hoffnungsträger aus 2022

Live und in Farbe aus drei Studios

Teaser Das Trio Infernale aus Putzbrunn liest mit euch auf Twitch in den Release-Plänen und auch ein wenig in der Glaskugel, was das Spielejahr 2022 für uns und euch bereit hält.

Dank eurer großzügigen Unterstützung der Weihnachtsaktion 2021 wirft die Redaktion im Twitch-Event den Blick darauf, was das Spielejahr 2022 bereithält – von schon bald anstehenden AAA-Titeln wie Horizon - Forbidden West bis hin zu noch fernen Wackelkandidaten wie dem Nachfolger zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Ganze 60 Spiele haben wir für euch herausgepickt.

Wir gehen methodisch durch, was jeder Monat bringt (beziehungsweise bringen könnte), wobei auch der ein oder andere Underdog nicht fehlt. Dazu sind wir gespannt, bei welchen Titeln bei euch im Chat die Vorfreude hochkocht. Seid also mit dabei am 21. Januar 2022 ab 18 Uhr auf TWITCH.TV/GAMERSGLOBAL.

Wenn ihr als Amazon-Prime-Kunden GamersGlobal noch zusätzlich unterstützen wollt, teilt uns gerne (wieder) euer Twitch Prime Abo für einen Monat zu, wodurch wir uns über einen kleinen Obolus freuen.