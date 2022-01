PM: Xbox heißt die talentierten Teams und legendären Franchises von Activision Blizzard bei Microsoft Gaming willkommen (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als Team haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen auf der Welt die Freude und das Gemeinschaftsgefühl von Gaming zu vermitteln. Wir alle wissen, dass Gaming die lebendigste und dynamischste Form der Unterhaltung weltweit ist, und haben die Kraft der zwischenmenschlichen Bindung und Freundschaft erlebt, die mit Gaming möglich ist.

Während wir diese Mission verfolgen, freuen wir uns zu verkünden, dass Microsoft eine Vereinbarung zu Übernahme von Activision Blizzard geschlossen hat.

Über viele Jahrzehnte hinweg haben die Studios und Teams von Activision Blizzard, Milliarden von Menschen Freude bereitet und ihren Respekt erlangt. Wir freuen uns unglaublich über die Chance, mit den erstaunlichen, talentierten und engagierten Mitarbeiter*innen von Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch und jedem anderen Team von Activision Blizzard zusammenarbeiten zu dürfen.

Bis zum Abschluss dieser Transaktion operieren Activision Blizzard und Microsoft Gaming weiterhin unabhängig. Danach berichtet der Geschäftsbereich von Activision Blizzard an mich, als CEO Microsoft Gaming.

Nach Abschluss integrieren wir so viele Activision Blizzard-Spiele wie möglich in den Xbox Game Pass und PC Game Pass – sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem großartigen Portfolio der Studios. Außerdem kündigen wir an, dass Game Pass mittlerweile mehr als 25 Millionen Mitglieder hat. Wir freuen uns wie immer darauf, das Angebot des Game Pass durch viele weitere großartige Spiele zu erweitern.

Die fantastischen Franchises von Activision Blizzard werden auch unsere Pläne für Cloud Gaming beschleunigen. Zukünftig können noch mehr Menschen an mehr Orten auf der Welt Teil der Xbox Community sein, indem sie Smartphones, Tablets, Laptops und andere Geräte nutzen, die sie bereits besitzen. Die Spiele von Activision Blizzard werden auf einer Vielzahl von Plattformen gespielt und wir planen, diese Communities auch in Zukunft zu unterstützen.

Als Unternehmen hat sich Microsoft dem Ziel verschrieben, die Inklusion von Mitarbeiter*innen und Spieler*innen in allen Bereichen des Gaming zu fördern. Wir legen großen Wert auf eine individuelle Kultur in unseren Studios. Wir glauben fest daran, dass kreativer Erfolg und Eigenständigkeit nur möglich sind, wenn jede einzelne Person mit Würde und Respekt behandelt wird. Diese Verpflichtung gilt für alle Teams und Führungskräfte. Wir freuen uns darauf, unsere Kultur der proaktiven Inklusion auf die großartigen Teams von Activision Blizzard auszuweiten. Auf der ganzen Welt gibt es keinen aufregenderen Ort für Spaß und Verbundenheit als Videospiele. Und es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt zum Spielen als jetzt. Wir freuen uns darauf, alle unsere Freund*innen von Activision Blizzard bei Microsoft Gaming willkommen zu heißen und so die Freude am Spielen und an der Gemeinschaft auszuweiten.