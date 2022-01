PM: Die kostenlosen Demos von KINGDOM HEARTS auf Nintendo Switch via Cloud sind da (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mittlerweile sollte es zu jedermann durchgedrungen sein: KINGDOM HEARTS feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Und nicht nur das: 2022 erscheinen auch Cloud-Versionen der legendären KINGDOM HEARTS-Serie für Nintendo Switch. Aber vielleicht habt ihr euch ja gefragt, wann genau…

Nun, hier bekommt ihr die Antwort: KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) und die umfassende KINGDOM HEARTS series collection for Cloud wird am 10. Februar 2022 für Nintendo Switch erscheinen!

Und nicht nur das, ihr könnt die Spiele ab sofort ausprobieren - im Nintendo eShop sind jetzt nämlich kostenlose Demos verfügbar. Mit ihnen könnt ihr jeden Titel zweimal für etwa jeweils zehn Minuten austesten (bei KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX sind es etwa 15 Minuten), was auch dazu dient, eure Internet-Verbindung zu prüfen, bevor ihr euch diese Cloud-Versionen zulegt.

Wenn ihr weiterlest, erfahrt ihr, was jeweils in den Sammlungen enthalten ist, und wie ihr an die Demos kommt.

Diese Sammlung bildet den Auftakt und macht euch vertraut mit dem großherzigen Helden der KINGDOM HEARTS-Serie, Sora, sowie einigen weiteren Schlüsselschwertträgern, die die Fans in ihre Herzen geschlossen haben. Ihr bereist etliche von Disney-Filmen und -Marken inspirierte Welten, begegnet legendären Charakteren und erfreut euch an verbesserten Versionen von Action-Rollenspielen, die zu den großartigsten Genrevertretern aller Zeiten gehören.

Folgende Inhalte umfasst die Sammlung:

Eine kostenlose, zeitlich beschränkte Demo dieser Sammlung ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich.

Diese Sammlung lässt euch gleichermaßen in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken. Sie präsentiert die bislang gefährlichste Prüfung für Sora, bereitet die Ereignisse von KINGDOM HEARTS III vor und nimmt euch mit zurück in die frühesten Tage der KINGDOM HEARTS-Saga, wo ein paar aufregende Enthüllungen warten.

In dieser Sammlung stecken:

• KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD • KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- • KINGDOM HEARTS χ Back Cover (Film)

Im Nintendo eShop könnt ihr alles herunterladen, was ihr zum Spielen der Demo benötigt. Ihr dürft eine begrenzte Zeit lang die Inhalte der Sammlung erkunden und könnt herausfinden, wie sie sich mit eurer Internet-Verbindung spielen lässt.

Die Dark-Seeker-Saga findet ihren aufregenden Abschluss in einem Abenteuer, das Sora in brandneue Disney- und Pixar-Welten entführt, die von Toy Story, Monster AG, Rapunzel - Neu verföhnt und vielen mehr inspiriert sind!

Die Nintendo Switch-Version umfasst von vorneherein den Re Mind-DLC, der euch mit extra Storyinhalten, einigen der tollsten Bosskämpfe der ganzen Serie und jeder Menge zusätzlichen Features versorgt.

Wenn ihr euch KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) entweder einzeln oder als Teil der Komplettsammlung holt, bekommt ihr das brandneue Schlüsselschwert Reunion zur Verwendung im Spiel.

So wie bei den anderen Sammlungen ist auch hier eine kostenlose Demo verfügbar, damit ihr das Spiel vorm Kauf testen könnt. Holt sie euch noch heute im Nintendo eShop.

Diese Sammlung beschert euch all das, was wir hier aufgelistet haben - die komplette KINGDOM HEARTS-Dark-Seeker-Saga zu einem Preis. Wenn ihr Fans der Serie seid oder einfach nur die Kompletterfahrung machen wollt, dann ist diese Sammlung die absolut richtige Wahl für euch.

Logischerweise gibt es für die Sammlung keine eigene Demo. Aber ihr könnt ja die einzelnen Demos über den Nintendo eShop downloaden und alle Spiele vor der Veröffentlichung antesten.

Wir wissen, dass viele von euch sehnlichst darauf gewartet haben, dass Sora, Donald, Goofy, Riko, Kairi, Aqua, Terra, Ventus, Roxas, Axel und der Rest der Bande endlich auf Nintendo Switch auftauchen. Hoffentlich geben euch diese Demos den richtigen Eindruck von den Spielen und schüren eure Vorfreude auf die Veröffentlichung all der Titel am 10. Februar 2022!