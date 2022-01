Call of Duty 2022: Release Gerüchten zufolge bereits im Oktober

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Es gibt wenig, was in der heutigen Spielelandschaft noch sicher ist. Eine Sache ist aber seit Jahren unumstößlich und sorgt für etwas Stabilität: Jeden November erscheint ein neues Call of Duty. Wie der Freelance-Autor und Brancheninsider Tom Henderson nun erfahren haben will, wird uns aber auch dieses letzte Stückchen Kontinuität im Jahr 2022 genommen werden.

Wie erwartet wird das diesjährige Call of Duty, Modern Warfare 2 (2022), im Sommer vorgestellt. Ich habe außerdem Gerüchte gehört, dass der Titel im Oktober erscheinen könnte, aufgrund der schwachen Verkaufszahlen von Vanguard. Kurz darauf soll ein großes Warzone-Update folgen.

Zugegeben, einen riesigen Unterschied macht dieser frühere Verkaufsstart wohl nicht. Interessant ist aber die Begründung, insofern sie denn stimmt. Denn ob sich ein Release im Oktober wirklich positiv auf den Absatz auswirkt ist wohl eher fraglich. Sollte es sich aber wirklich um einen Nachfolger zu Call of Duty - Modern Warfare (im SP-Test, Note: 9.0) handeln, könnte das hingegen zu einem spannenden Faktor werden.