The Last of Us: Schaupielerin von Riley in der HBO-Serie bekannt

Das Titelbild zeigt Ellie und Riley iin The Last of Us: Left Behind.

Es gibt Neuigkeiten zur Besetzung der HBO-Serienadaption von The Last of Us, an der Neil Druckmann, Creative Director und Autor der Vorlage und Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin federführend beteiligt sind.

Wie Deadline berichtet, wird die Rolle von Riley von der Schauspielerin Storm Reid gespielt werden, die unter anderem in der Jugendbuchverfilmung Das Zeiträtsel und der HBO-Serie Euphoria zu sehen war. Riley ist die engste Freundin von Ellie und spielt eine zentrale Rolle im Story-DLC Left Behind.

Ellie und Joel werden in der Serie von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert werden. Weitere Mitglieder des Casts sind unter anderem Nick Offerman (Parks and Recreations) als Bill, ein paranoider Bekannter von Joel und Merle Dandrige, die im Spiel der Firefly-Anführerin Marlene ihre Stimme lieh.