PM: Auf Geheiß des Königs: Early Access Start von Diplomacy is Not an Option auf den 9. Februar 2022 verschoben. (Cosmocover)

Auf Geheiß des Königs: Early Access Start von Diplomacy is Not an Option auf den 9. Februar 2022 verschoben.

– Die Späher haben sich vertan – der Bauernmob verspätet sich ein wenig – haltet euch bereit! –

London, UK – 17. Januar 2022. Horchet auf und höret zu. Door 407 lassen bekannt geben, dass Diplomacy is Not an Option – das neuartige Tower-Defense-Aufbauspiel für den PC – nun am 9. Februar 2022 in den Early Access startet.

Wir wissen wie sehr es euch bereits danach gelüstet eure Herrschaft anzutreten, wir hoffen jedoch, dass euch diese kurze Verzögerung noch besser darauf vorbereitet, euch dem wütenden Mob entgegen zu stellen.

Bis dahin versüßt euch Door 407 die Wartezeit durch einen neuen Gameplay-Trailer:

Bereitet euch vor, schärft die Klingen und spitzt die Federn für den Early-Access-Launch von Diplomacy is Not an Option am 9. Februar 2022.