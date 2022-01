Meine subjektive Jahresrückschau

Teaser Bei so klugen Lesern wie euch ist diese Vorbemerkung unnötig: Ich fand 2021 ganz okay! Dies ist ein stark selektiver Läster-Artikel, bei dem ich mir pro Monat ein persönliches Nerv-Thema herauspicke.

Kennt ihr das auch? Dass euch das Gedächtnis weniger gute Dienste erweist als anno dazumal? Als man sich noch mehr als zwei Dinge gleichzeitig merken konnte, und über längere Zeitperioden als zwei Minuten? Leider habe ich vergessen, um was es in diesem Absatz geht, aber es war bestimmt was Wichtiges.

Jedenfalls habe ich lange überlegt, was ich eigentlich so im letzten Jahr gemacht habe. Was ja die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich – als Dankeschön im Zuge der Weihnachtsaktion– über 2021 lästern kann. Bewaffnet mit meiner Steam-Bibliothek sowie den Editorials, Podcasts und Jörgspielts der letzten zwölf Monate konnte ich dann aber doch ungefähr rekapitulieren, was auf GamersGlobal-Seite und in der Welt so passiert ist. Und vor allem, und darum soll es hier ja ausschließlich gehen, in meiner persönlichen Erlebniswelt.

Nächstes Problem: Dank der Covid-Pandemie, Moment, seit 25 Jahren bläue ich meinen Redigieranempfohlenen ein, dass sie verflixt noch mal Negatives nicht mit „dank“ einleiten sollen, also: wegen der Covid-Pandemie sind für mich die Jahre 2020 und 2021 irgendwie ineinandergesuppt. Ich ertappe mich immer wieder bei Gedankengängen wie „Anfang letzten Jahres haben wir doch…“, die sich bei näherem Nachdenken als Erinnerungen aus 2020 erweisen. Sind wir nicht letztes Jahr nach Putzbrunn umgezogen? Nein, das war im Juni 2020. Und so weiter. Aber wenn ich jetzt gleich die letzten zwölf Monate hinsichtlich meines jeweiligen subjektiven Mega-Aufregers Revue passieren lasse, werde ich das Thema Corona nach Möglichkeit vermeiden – da könnte ich ja sonst gleich noch mit dem Dauer-Nervthema Trump kommen.

Januar 2021: Trump

Am 6. Januar 2021 schickt Donald Trump seine minderbemittelten weißen Jungs und Mädels zum Marsch auf das Kapitol, wo wenig später die Bestätigung des Wahlergebnisses durch Vice President Pence erfolgen soll. Reine Formsache, könnte man meinen: Die US-Bürger haben sechs Wochen vorher mit deutlicher Mehrheit lieber einen seit seiner Kindheit stotternden, inhaltlich wie charismatisch farblosen und überdies sichtlich in die Jahre gekommenen Berufspolitiker zu ihrem Präsidenten gewählt, als noch mal vier Jahre den irrlichternden Chaos-Lügenbold Donald zu ertragen. Letzterer lügt bei dieser Rede natürlich über die Wahl, er lügt über angebliche Fälschungen und Fälscher, und er lügt, dass er gleich mit seinen Anhängern zum Kapitol marschieren werde. Dann lässt er sich ohne Umweg ins nahe Weiße Haus fahren und sieht sich das entstehende Drama stundenlang im Fernsehen an, bevor er spät am Nachmittag einen müden Beschwichtigungsappell absetzt – nachdem ihm stundenlang seine treuesten Enabler erfolglos beknieten, Schlimmeres zu verhindern.

Kaum zu glauben, aber weder ihm noch der großen Mehrzahl der Leute, die sich Gefechte mit der Capitol Police geliefert oder den Aufmarsch mitorganisiert haben, wurde bislang der Prozess gemacht; und von den über 100 Verurteilungen, die es bislang gibt, bewegen sich die meisten im Strafmaß-Bereich von „Unbefugtem Betreten“. Während in den 24 Stunden nach dem Angriff so gut wie alle im politischen Washington entsetzt reagierten und nur die schamlosesten der Republikaner weiter ihre vier Vs abspulen (Verleugnen, Verdrehen, Verleumden, Verdummen), bröckeltd der Anstand danach in Windeseile zusammen.

Wenig regte mich letztes Jahr mehr auf als die geballten Lügenmärchen der einen Hälfte der Parteienlandschaft da drüben. Wie kann eine Figur wie Trump nach all den Lügen und versuchten Manipulationen noch immer eine Rolle in der Partei spielen, geschweige denn die wichtigste? Mir geht das massiv auf die Stimmung. Wir haben Familie in Amerika, an der Ostküste ebenso wie in Flyover-Country. Ich bin grundsätzlich amerikafreundlich eingestellt, und ich will trotz all der Widersprüche und Verfehlungen der US-Politik weiterhin die Vereinigten Staaten als stärkste normative Kraft auf der Welt sehen, und nicht die Chinesen oder gar die Russen. Schon bislang haben sich viele, die die USA auch jenseits der großen Metropolen kennen, gefragt, wie dieses Land – mit seiner Drittwelt-Infrastruktur, mit dieser Verbrechensrate, mit dieser mangelhaften Allgemeinbildung – jemals zur Supermacht werden konnte. Heute muss einem bange sein, wie lange es das noch bleiben wird.

Februar 2021: Shadow Empire

Ende Januar veröffentliche ich ein Jörgspielt mit dem Titel Meine lange ‚Quest for 4X‘ und ihr glückliches Ende, und das glückliche Ende war ausweislich jenes Textes, dass ich ein geiles Globalstrategie-Spiel gefunden, aber trotz etlicher Stunden noch nicht lange genug gespielt hatte. Zitat zu Shadow Empire:

Ich möchte mich an dieser Stelle kurzfassen: Bis März könnte meine erste ernsthafte Shadow Empire-Partie langsam zu Ende kommen, vielleicht gibt es dann ein Jörgspielt dazu. Aber vermutlich müsst ihr euch schon mal an den Gedanken gewöhnen, dass wir GamersGlobal thematisch ein klein wenig umstricken werden. Und nichts anderes mehr machen in Zukunft als Shadow-Empire-Guides, Shadow-Empire-Zuganalysen (pro Runde etwa eine Stunde Video), Shadow-Empire-Erfahrungsberichte, Shadow-Empire-Flugzeugdesign-Strategien und Shadow-Empire-Reaction-Videos.

So viel vorbehaltlose Begeisterung für einen Titel, der zumindest optisch und thematisch sehr weit vom Normalmaß entfernt ist? Komischerweise erschien dann im März und auch danach nie ein Test und auch kein Jörgspielt zu Shadow Empire. Und das, obwohl ich bis Ende Februar über 80 Stunden Spielzeit investierte. Was ist passiert?

Auf Strategiefans wie mich wirkt das Spiel nach Durchlesen der 300seitigen Anleitung erst mal wie ein multipler Hexfeld-Orgasmus: Zu Beginn würfelt man einen Planeten aus, bis hin zu Temperatur und Windgeschwindigkeit und Rotationsbahn um die Sonne und so weiter. Das hat dann Einfluss auf alles mögliche, etwa ob man Nahrung nur teuer unter Kuppeln anbauen kann oder die Soldaten Atemmasken brauchen. Oder ob die eigene Luftwaffe, die man von Grund auf aus zu erforschenden Komponenten designt, überhaupt abheben kann auf diesem Planeten.

Während Civilization ein planetares Besiedelungs- und Eroberungsspiel mit zahlreichen weiteren Spielsystemen ist, handelt es sich bei Shadow Empire um eine militärische Konfliktsimulation (Co-Sim) mit Globalstrategie-Anstrich. Man befüllt Divisionen nach zu erforschenden Organisationsplänen mit Soldaten, Waffen, Vehikeln, fasst sie dann zu Korps zusammen, ordnet die Korps einem Headquarter und dieses wiederum einem Sektor-HQ zu und zieht am Ende dann doch mühselig Myriaden einzelner Icons durch die Gegend. Bei Kämpfen klicke ich die Angreifer aus der Masse der das Ziel-Hexfeld umgebenden Divisionen-Stacks zusammen und wundere mich über die teils logischen, teils komplett unverständlichen Kampfausgänge.

Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zum Logistiksystem, das alles andere in Shadow Empire bedingt: Damit Ressourcen in Fabriken oder Baumaterial auf Baustellen oder Versorgung und Munition bei meinen Truppen ankommen, muss ich ein ohne 30minütiges Nachgrübeln zu Beginn jedes einzelnen gottverdammten Zuges einfach unkapierbares System von Straßen, Supply Stations, Geleisen, Depots und Co. durchschauen, das ich nur durch Platzieren von Strukturen sowie durch das manuelle Sperren einzelner Straßenabzweigungen (ich vereinfache das hier, in Wahrheit gibt man einen Prozentwert an, wie viel der Logistikpunkte ein Straßen- oder Schienen-Hexfeld in jede Richtung verlassen dürfen, wohlgemerkt, das geht für jedes einzelne Hexfeld auf der Karte). Vieles, ach was, so gut wie alles davon ist nicht-intuitiv. Wer etwa den Fehler macht, ein Truck-Depot auch nur ein Hexfeld zu nah oder weit auf eine Straße zu setzen, ruiniert sich damit die ganze Versorgungsstrecke, sprich, leicht falsch platzierte Transport-Trucks sind schlimmer als gar keine Lkw. Darauf muss man auch erst mal kommen.

Es gibt wenige Spiele, die ich nach 80 Stunden weniger kapiere als nach 8 Stunden, aber Shadow Empire gehört dazu. Es ist letztlich eine Mogelpackung, die nicht so sehr komplex und realistisch ist als vielmehr bemitleidenswert beschrieben, nahezu gar nicht nutzeroptimiert und desaströs durchdacht. Jede Partie artet nach wenigen Stunden in nervtötendes, endloses Klein-klein aus, aus der kühnen globalen Strategie oder dem geschickten taktischen Einsatz von Truppen wird ein Morast aus Fleiß, Repetition und dem dummen Gefühl, nicht zu kapieren, was man da eigentlich macht. Erst liebte ich Shadow Empire, doch seit dem Februar hasse ich es – dafür, dass ich eine Weile dachte, es wäre mein persönliches Hex-Dorado. Dafür, dass ich es euch als Geheimtipp empfahl. Und vor allem dafür, dass ich so viele Stunden damit verschwendet habe, in denen ich irgendetwas Sinnvolles oder Spaßiges hätte tun können.

März 2021: Corona-Impftermin

Bis zum März 2021 glaubte ich, in einem Erstweltstaat zu leben. Ich bin wirklich kein fahnenschwenkender Patriot, aber auch kein kollektivschuldbewegter Landsleutehasser. Okay, hassen ist eh ein zu großes Wort. Sagen wir es so: Ich finde andere Deutsche, die ich im Ausland treffe, oft peinlich, und ich finde andere Deutsche, die ich im Inland treffe, oft nervig. Aber im Allgemeinen kann ich meine Mitmenschen ganz gut ertragen. Die Lustigsten sind wir vielleicht nicht, auch nicht die Entspanntesten oder Kreativsten, vielleicht auch nicht die Nettesten, aber dafür sind wir, so im Großen und Ganzen, korrekt, zuverlässig und fleißig. Beachtet, Klischees haben meist eine wahre Basis. Also: Wir bekommen Dinge hin! Und das ist auch bis zum März 2021 mein positive Vorurteil gegenüber unserem Staatswesen gewesen: Wir können organisieren! Zumindest die wichtigen Sachen!

Und dann versuchte ich im März, einen Corona-Impftermin für meine über 70jährige Mutter auszumachen. Dazu muss man wissen, dass unter all den verblödeten Terminvergabe-Systemen, die sich natürlich jedes Bundesland (oder manche auch in kleinen Gruppen) selbst zusammengestrickt hat, das in Baden-Württemberg mit hoher Chance das Verblödetste ist, oder zumindest im März 2021 war. Ich stelle mir vor, wie ausgerechnet die verbrämtesten, einwohnerhassendsten, technologiefernsten und pragmatismuslosesten Behördenmitglieder in die Arbeitsgruppen gesteckt wurden, die für dieses Thema verantwortlich waren. Und die versuchten sich dann gegenseitig zu übertreffen mit hohnlachenden Prozeduren.

Ich will euch nicht zu sehr mit Details langweilen, aber wenn eine Über-70jährige die Wahl hat, sprichwörtlich dutzende Stunden lang in Telefon-Warteschleifen zu hängen, um dann am Ende jedes Mal keinen Termin zu bekommen (oder oft nicht mal ein Telefonat), oder sprichwörtlich tausende Male ihren Internet-Browser zu refreshen, um dann doch keinen Termin zu bekommen, ist das sehr ärgerlich und sorgt nicht für seelische Zufriedenheit. Wenn man sich beim Online-Angebot überdies selbst den Ort des Impfzentrums raussuchen muss, und dann nur dafür die Abfrage starten kann, statt dass einem der nächstmögliche Termin am nächstmöglichen Ort angezeigt wird, oder man wenigstens mehrere Orte angeben kann, dann ist das dilettantisch.

Der Höhepunkt war aber ein Hilferuf meiner Mutter eines frühen Morgens, als ich sie gerade Anfang März besuchte: Sie hätte endlich einen Termin bekommen, aber nun funktioniere der Browser nicht mehr, sie könne ihn mit ihrer Adresse nicht bestätigen, ich müsse helfen. Ich krabbelte aus dem Bett, wankte ins Wohnzimmer und schaute mir an, ob das sicher an meiner Mutter liegende kleine Eingabeproblem nicht sofort lösbar wäre. Nein: Die Seite ließ einfach keine Adresseingabe zu, das Feld war nicht auswählbar. Ich versuchte es mit „Taskwechsel und zurück“, ich kopierte die URL auf meinen Laptop und bekam (übrigens ohne Cookie, „kodiert“ war das Ganze schlicht durch einen frei sichtbaren Parameter in der URL) denselben Countdown ohne Eingabemöglichkeit. Unbarmherzig tickten die „Ihr Termin ist nur 10 Minuten für Sie reserviert“-Sekunden runter, bis die Null erreicht war. Ich habe erst mal meine völlig fertige Mutter beruhigt und dann mit Hilfsmitteln, wie sie auch eBay-Sniper verwenden, zwölf weitere Tage gebraucht, bis wir einen Termin geschossen hatten – er war 80 km entfernt vom Wohnort und nur per Auto zu erreichen, das nächstgelegene Impfzentrum wäre 1km entfernt gewesen. Aber man ist ja nicht wählerisch und plant gerne gleich die nächsten beiden Besuche in der Heimat ein, um Fahrdienst zu leisten.

Wenn anfangs der Impfstoff gegen eine für alte Menschen hochgefährliche Krankheit so begrenzt ist: Wieso können die zuständigen Behörden nicht einfach der Altersgruppe 80+ und dann der 70+ brieflich einen Termin in ihrer Nähe zuschicken? Alte Menschen haben Zeit, und notfalls können sie den Termin ja noch verlegen. Wieso werden die Leute nicht gleich aktiv angerufen? Wieso werden dann aber doch vielerorts viel Jüngere längst geimpft, wenn Hochbetagte mit Vorerkrankung noch verzweifelt auf ihrem iPad herumtippen? Nichts hat mich im März mehr genervt als dieses Impftermin-Debakel.



April 2021: Werksstudent

Ich bilde mir ein, eine gewisse Menschenkenntnis zu besitzen. Keine superbe – meine Stärken liegen nicht im emotionalen oder einfühlsamen Bereich –, aber doch eine für den Lebens- und Berufsalltag ausreichende. Im Laufe der Jahrzehnte hatte ich doch bei der Mitarbeiterauswahl deutlich öfter ein gutes Händchen als ein schlechtes. Und dann stellte ich nach längerem Auswahlprozess im Februar einen Social-Media-Werksstudenten ein. Übrigens schon im März, aber das sich bald entfaltende Grauen zog sich bis in den April, insofern passt die Platzierung schon.

Ich hatte ja eigentlich eine Frau einstellen wollen, von den drei aus meiner Sicht besten Bewerberinnen waren die ersten beiden weiblich. Bekommen habe ich aber den einen Mann im Auswahlfeld, die beiden anderen wollten nicht (mehr). Dass der Bewerber zum Bewerbungsgespräch erst mal nach Salmdorf gefahren war statt nach Putzbrunn, weil er lieber der „Laden-Adresse“ in Google Maps vertraute, als unserem Impressum oder meiner Signatur, geschenkt. Dass er dort dann Probleme hatte, mich zu kontaktieren, weil sein Handyvertrag ausgelaufen war – kann ja mal vorkommen bei den jungen Leuten. Nach der von mir finanzierte Taxifahrt landete er doch noch in meinem Büro und wirkte sehr nett, engagiert und sowohl spiele- als auch Social-Media-wissensreich, kam aber auch häufig vom Thema ab. Egal, das kann ja auch Nervosität oder Übereifer gewesen sein. Aber als es dann auch noch die eine oder andere Komplikation bei der Vertragsunterzeichnung gab (Reagieren nur auf Nachfrage, Kontoverbindung als Screenshot schicken statt als Text), wurde ich misstrauisch. Aber ich wollte mit dem Thema Social Media vorankommen und sah ja immer noch die positiven Aspekte des Bewerbers.

Ich hätte auf mein Gefühl hören sollen. Jedenfalls war die Erfahrung der nächsten anderthalb Monate eine, bei der ich insgeheim immer wieder nach der versteckten Kamera gesucht habe, weil ich mir bestimmte „Missverständnisse“ anders nicht erklären konnte. Ich schweige hier zu den tatsächlichen Gründen, die eine effektive Zusammenarbeit unmöglich gemacht haben, wähle aber eine lustige Anekdote aus: Als der seit fünf oder sechs Wochen Eingestellte, in der 2. Aprilwoche, seine Social-Media-Strategie vorstellte, listete er eingangs die wichtigsten Rubriken von GamersGlobal auf. Dazu zählte er allen Ernstes, und ließ sich auch durch Nachfragen wie „Das ist jetzt ein Witz?“ oder „Du meinst ‚Stunde‘, richtig?“ nicht im geringsten beirren: Die Minute der Kritiker.

Das fasst die Tiefe meines Fehlgriffs in gleich mehreren Aspekten zusammen. Nichts gegen den Werksstudenten, Stelle und Person haben halt überhaupt nicht zueinander gepasst. Er wird seinen Weg gehen, eine Internetagentur gründen und in fünf Jahren GamersGlobal aus der Portokasse aufkaufen und mich nur noch "Minuten der Kritiker" aufnehmen lassen. Aber mich hat dieses mein Personalauswahlsversagen viel Zeit und Geld gekostet und mir am Ende nur Ärger hinterlassen.

Mai 2021: Geburtstag

Im Mai wurde ich 49. Mehr muss ich eigentlich nicht lästern, oder? Aber gut, ihr sollt ja was zu lesen haben. Einen kleinen (potenziell aber riesengoßen) Zusatz-Aufreger habe ich mir nämlich selbst zuzuschreiben: Wir fuhren zum Kurzurlaub nach Kroatien, natürlich im Auto und aus Corona-Erwägungen in ein Ferienhaus, das wir ganz für uns allein hatten. Gut, es lag im Nirgendwo und war nur über einen halb versteckten Feldweg zwischen zwei Büschen hindurch erreichbar, aber dafür halt auch bezahlbar.



Damals musste man für die Einreise nach Kroatien eine Online-Vorabanmeldung machen und einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Ich habe das entsprechend geplant, wir haben uns gut getimt am Vor-Vortag nachmittags testen lassen. Die Ergebnisse kamen auch rechtzeitig, wir fuhren pünktlich am frühen Morgen los. Ich hatte nur nicht bedacht – obwohl uns das statistisch bei jedem zweiten Kroatien-Urlaub passiert –, dass ich zur reinen Fahrzeit nicht nur Pausen und den einen oder anderen kleinen Autobahn-Stau hinzuzählen sollte sicherheitshalber, sondern auch den Faktor „stundenlanges Vorankriechen direkt an der slowenisch-kroatischen Grenze“. Am Ende hatten wir bei unseren vier PCR-Tests noch zwischen 12 und 14 Minuten bis zum Ablauf der 48 Stunden, als wir sie dem Grenzpolizisten reichten. Kroatien selbst war dann super, die fünf Tage haben uns richtig gut getan.

Juni 2021: Doku-Absagen

Das Juni-Ärgernis waren für mich gleich mehrere Doku-Absagen. Zur Erinnerung: Nach den Japan-Dokus 2018 – auf die ich immer noch stolz bin – wollte ich ein Jahr Pause machen, außerdem gab es ja 2019 die GDC-Doku als größeres Projekt. 2020 wollte ich dann mit einer neuen Japan-Idee starten, denn nichts ist langweiliger als „das Gleiche noch mal“. Tja, wurde nichts wegen Corona. Doch bis Ende 2020 dachte ich, im Frühjahr 2021 geht es sicher wieder. Nein. Aber im September ganz bestimmt, dachte ich im Frühjahr! Und dann holte mich im Juni die Erkenntnis ein, dass es auch dieses Jahr nichts werden würde mit den J-Dokus und mir. Danke Corona, danke Japan!

Die anderen Absagen bezogen sich auf die als Gegenleistung zur Weihnachtsaktion 2020 versprochene Minidoku. Ich dachte eigentlich, dass im Sommer für viele wieder die Normalität eingekehrt wäre, aber entweder passte die Doku im 3. Quartal generell nicht gut, oder wegen der Pandemie war eh kaum einer im Büro, oder beides. Und so sagten doch einige Studios ab oder vertrösteten mich auf später.

Die ärgerlichste Absage aber war die von Mimimi: Bei der triggersensiblen, ideologisch-korrekten Vorab-Recherche waren diesem Leuchtturm-Studio für Inklusion unsere Babes-Galerien aufgefallen. Ich fasse im Folgenden zwischen den Zeilen lesend, aber halbwegs sinnwahrend zusammen. Mimimi: „Wenn ihr tumben Neandertaler diesen frauendiskriminierenden verbrecherischen Dreck irgendwann nicht mehr macht, arbeiten wir gerne mit euch zusammen, denn wir schätzen eure Arbeit total dolle, hihi, das schreiben wir halt jetzt mal so hin, dann klingt es freundlicher.“ Ich: „Wir machen seit vier Jahren keine Babes-Galerien mehr, dann klappt die Doku also?“ Mimimi: „Äh, also, aber nee, ihr habt euch ja nicht von den Galerien distanziert oder diese gelöscht oder euch öffentlich ausgepeitscht oder am besten alles drei, also wir wollen trotzdem nicht mit euch zusammenarbeiten, und dass wir eure Arbeit dolle schätzen, schrieben wir ja schon, auch wenn wir es nicht so gemeint haben.“

Als Beweismittel Z wurde dann noch der folgende Link vorwurfsvoll eingepastet. Wenn man diesem Link folgt und dreimal auf den „Weiter“-Pfeil klickt, könnte man erkennen, dass die unterstellte Frauenverachtung hinter den Babes-Galerien vielleicht doch nicht so eindeutig ist, wie es das selbstherrliche Inklusionsgemüt empfinden will.

Was mich noch mehr geärgert hat: Aus der Vielzahl kontroverser, für und gegen die Babes-Galerien argumentierenden User-Comments unter den Galerien pickten sich die Münchner Bessermenschen zwei in der Tat sehr unschöne heraus. Zwei aus, keine Ahnung, 2000, über die Jahre der Babes-Galerien. Aber natürlich nicht als Ausreißer, sondern „exemplarisch“.

Am pulstreibendsten fand ich jedoch den schulmeisterlichen Von-oben-runter-Ton in der Kommunikation, hier als Beispiel:

Uns fehlt ein klares Statement zur Beendigung der Galerien oder zumindest die Bereinigung der offensiven Inhalte. Wir konnten nicht wirklich feststellen, dass ihr eure veränderte Haltung nach außen hin kommuniziert habt.

Das ist die sich selbst erhöhende Intoleranz der Bessermenschen, die nichts außer einer bedingungslosen Kapitulation der Gegnerseite akzeptiert, die auf Nuancen oder Erläuterungen defäkiert und die genau dadurch dem eigentlichen Anliegen der Gleichberechtigung (das ich unterstütze!) einen Bärinnendienst erweist.

Juli 2021: Radtour

Im Juli zog Jörg Langer los, um mit seinem alten Kumpel Steffen eine selbsterdachte „Drei-Flüsse-Tour“ zu machen. Binnen sieben Tagen und 500km wollten wir von Innsbruck aus über Passau und Deggendorf zurück nach München radeln, also ein grobes auf den Kopf gestelltes U aus Inn, Donau und Isar abfahren. Die Strecke war minutiös geplant und vermied, wo irgendwie möglich, Steigungen jenseits dessen, was rüstige Rentner auf einem Bein hüpfend schaffen. Auch die Qualität bei gleichzeitiger Bezahlbarkeit der Unterkünfte auf dem Weg war sehr ausgiebig bedacht worden von den planenden Instanzen, es soll ja auch an das leibliche Wohl gedacht werden bei so einer sportlichen Grenzerfahrung!

Wochenlang hatte ich mich auf die Gewalt-Tour vorbereitet, mein Rad gepimpt, Satteltaschen entstaubt oder neu erworben, spezielle Funktionswäsche gekauft. Die Diskussion, welche Navi-Software den Zuschlag bekommen würde, hätte im Vorfeld fast zum Abbruch der Freundschaftsbeziehung geführt. Doch auch dieses emotional-rechthaberische Problem wurde gelöst. Von der Reiseapotheke über die Vakuum-Wäschebeutel bis zum Notproviant war an alles gedacht –schließlich wollten wir von der Münchner Zivilisation ins raue Alpen-(Vor-)Land, und noch schlimmer: von der Großstadt in die österreichische und oberbayrische PROVINZ. Da ich im Vorfeld Testfahrten mit leichtem Gepäck und von bis zu 55km Länge überstanden hatte, wenngleich nur knapp und mit tagelangen Schmerzen in jedem Muskel meines Körpers, fühlte ich mich für sieben Tagestouren von bis zu 80km und mit schwer bepacktem Drahtesel vollumfänglich gewappnet.

Schließlich radelten wir, bei schönstem Wetter, eines Samstagmorgens in Ost-München los, erst mal zum Bahnhof – ich auf meinem offensichtlich zur Weltumrundung gedachten, noch ziemlich neuen, vor allem aber schwer beladenen Trekking-Fahrrad, und Steffen auf einem Klapprad Marke „Zirkusclown-Utensil“ mit Tretroller-kleinen Rädern, dazu eine Proviant-Plastiktüte. Vielleicht war es auch ein kleiner Rucksack. Steffen ist gut doppelt so groß wie ich, aber wie wir da hintereinander her fuhren, kamen wir auf dieselbe Höhe, so klein war sein Klapprad.

Dummerweise fing schon nach den ersten Kilometern in Österreich mein rechtes Knie an zu schmerzen, nach vielleicht 40km brach ich ab und verbrauchte abends in der Unterkunft sämtliche Eiswürfel-Vorräte der Küche. Schließlich sollte es tagsdrauf weitergehen, und Aufgeben ist nicht so meines. Am frühen Nachmittag des zweiten Tages war dann aber dennoch Finito: Ein ungeschickt selbstverursachter Innen- und Außenband-Abriss am linken Fußknöchel hat mir nicht nur die Tour, sondern auch den gesamten Juli vermiest, erst im August konnte ich wieder halbwegs normal gehen. Immerhin: Seitdem habe ich eine Art Superkraft, ich kann nämlich Wetterumschwünge vorab im Fuß fühlen.

Trotz dieser praktischen Mutanten-Fähigkeit, die natürlich auch pure Einbildung sein mag: Wenn ich eine Sache aus dem letzten Jahr per Save/Load anders hätte machen könnte, wäre es definitiv diese Radtour und ihre Umstände gewesen. Auch wenn dabei einige nette Fotos und Podcast-Anekdoten herausgekommen sind.

August 2021: Dreifaches A

Der August 2021 war für mich in Lästerhinsicht der Monat der drei A. Nein, nicht wie in „AAA“, sondern wie in: Abo-Tiefststand, Abstürze (des GG-Servers) und Ascent. Über die Abo-Zahlen hatte ich ja im Laufe der Monate mehrfach nähere Infos gegeben, für Nicht-Premium-User spätestens im Zuge des im September erfolgten Relaunches. Die Absturzfrequenz unseres Servers hat uns bereits im Juli massiv genervt, aber es ging auch im August munter weiter damit – zu einem Zeitpunkt also, an dem wir alles am bestehenden Server hatten austauschen lassen, was sich austauschen ließ. Das war wirklich sehr nervig, zumal beim User und bei der Userin bei solchen Problemen schnell rüberkommt: Geht ja immer noch nicht / klappt mal wieder nicht / die kümmern sich nicht!

Aber diese beiden A habe ich mittlerweile emotional verarbeitet, zumal sich beides ja deutlich gebessert hat seitdem. Meine Enttäuschung über The Ascent sitzt jedoch immer noch tief. Dazu müsst ihr wissen, wenn ihr es nicht eh schon vermutet, dass ich ein großer Cyberspace-Fan bin, seit frühen William-Gibson-Romanen. Kaum gibt man mir ein paar Neonlichter, eine heruntergekommene Stadt und ein paar kaputte Charaktere, schon schreibe ich eine 10.0 drunter! Und wie schon Cyberpunk 2077 finde ich auch die Weltdarstellung in The Ascent grandios. So viel Cyberspace- und Blade-Runner- und Shadowrun-Vibes in einem isometrisch dargestellten Twin-Stick-Shooter, genial! Und erst der tolle Sound!

Nur… nichts gegen Twin-Stick-Shooter, aber wenn man schon RPG-Elemente im Spiel hat, die das Twin-Stick-Shooten taktisch aufwerten sollen, dann erwarte ich mehr als eine repetitive, lauflastige Ballerorgie. Wenn ich durch so eine genial aussehende Welt renne, dann möchte ich auch ein wenig mit ihr und ihren Charakteren interagieren. Aber Ascent ist die sprichwörtliche Fassade, hinter der nur Leere ist. Das Spiel ist zudem inkonsequent: Die RPG-Elemente spielen, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle – aber dann haut mir das Spiel wieder pures, böses Oldschool-RPG um die Ohren: Nämlich dann, wenn ich den „Fehler“ mache und es wage, in ein (natürlich frei erreichbares) Gebiet zu stolpern, für das ich noch nicht annähernd den richtigen Level habe. Einem Twinstick-Shooter nehme ich übel, wenn ich an bestimmten Stellen einfach überhaupt keine Sonne sehe, egal, wie gut ich ballere.

Vielleicht habt ihr The Ascent selbst gespielt und wundert euch, dass ich mich so darauf einschieße. Aber es hat mir ja die ersten vier oder fünf Stunden großen Spaß gemacht. Ich hätte es gerne weitergespielt, ich hätte es gerne als „Oops, das hätten wir fast übersehen“ Überraschungshit gefeiert. Stattdessen hat es mich (auch beim nachträglichen „Komm, so schlimm war es doch nicht“-Weiterspielversuch) einfach nur noch genervt. Schade um die Atmo!



September 2021: Relaunch Resurrected

Außer, dass mal wieder viel zu viel in den letzten Stunden vor Relaunch passiert ist, und am nächsten Morgen gleich noch mal der Server abstürzte (dieses Mal aber aufgrund eines menschlichen Fehlers), gibt es eigentlich nur Positives aus dem September zu berichten: Schließlich haben wir den lange geplanten Relaunch erfolgreich durchgeführt.

Aber halt, ein anderer Relaunch war enttäuschend. Zwar werden mir penible Menschen gleich erklären, dass ich natürlich von einem „Remaster“ hätte schreiben müssen, und das sei etwas ganz-ganz-anderes, doch egal: Diablo 2 Resurrected, das mir bei der BlizzConline im Februar richtig gut gefallen hatte, entpuppte sich als der sprichwörtliche alte Gebein, äh, Wein in neuen Schläuchen. Wobei letztere durchaus noch neuer hätten ausfallen dürfen, denn während ich an der Grafik oder Gamepad-Steuerung überhaupt nichts auszusetzen hatte, konnte mich das selbe olle Spiel mit denselben (damals halt nicht als solche empfundenen) Nerv-Elementen weniger begeistern. Ich nenne beispielhaft das Triumvirat des Schreckens: unnütze-Items-Flut, Inventar-Management und Staminaverbrauch beim Rennen. Nee, so nicht –ich setze meine Hoffnungen in Diablo 4.

In einem Punkt kamen dann doch noch beide Relaunches, also GamersGlobal.de und Diablo 2 Re, zusammen und gebaren ein garstiges Kind: Die erste Werbeanzeige nach dem Relaunch war zu Diablo 2 Re. Sie zerschoss uns aber das neue Layout, und unsere Agentur sah sich trotz unserer technischen Hinweise nicht in der Lage, sie zu korrigieren. Also ließ ich sie am zweiten Tag von der Website nehmen. Seitdem sind, in den traditionell anzeigenstärksten Monaten des Jahres, also September, Oktober und November, keinerlei Anzeigen von unserer langjährigen Agentur mehr geschaltet worden. Weitere programmtechnische Probleme, sollten sie denn der Grund gewesen sein für diese in zwölf Jahren nie erlebte Flaute, wurden nicht gelöst. Immerhin: Dieser Ärger zog sich bis in den Dezember und ist auch jetzt, Mitte Januar, nicht aufgelöst.

Oktober 2021: Metroid Dread

In früheren Langerlästerts – so bis Mitte 2016, als es noch eine halbwegs regelmäßig erscheinende Kolumne war– habe ich mich mit Vorliebe an Teilen der (erweiterten) Userschaft abgearbeitet, insbesondere der anonymen. Lange Zeit dachte ich, dass mir nichts fehle, wenn ich diesen Kampf gegen tumbe Ignoranz, böse Vorurteile, Lese-Inkompetenz, freches Schmarotzertum oder Fanboy-Gehabe nicht mehr führen muss. Im Gegenteil: Mein Leben schien in den letzten fünf Jahren ein glücklicheres zu sein, mit positiveren Themen und mehr Spaß. Doch im Oktober 2021 merkte ich, was mir gefehlt hatte, und ich wurde sozusagen, besser spät als nie, wieder zu einem kompletten Langer. Was mir fehlte? Die tapfere Konfrontation mit der geballten Einheitsfront der Fanboy-Fraktion.

Ich rede natürlich vom Metroid Dread-Test. Im September hatte ich für eine Preview Nintendo in Frankfurt besucht und war schwer vom Spiel angetan gewesen. Auch die ersten zwei, drei Stunden des Tests machten mir Spaß. Aber dann kam irgendwann eine Stelle, die man nur durch sinnentfreites Beballern der Umgebung öffnen kann. Damit hatten viele Spieler keinerlei Problem, da sie eh dauerhüpfend und stakkatoballernd durch die Levels wüten. Fühlenden Wesen wie mir ist so ein Gebaren aber eine Zumutung, denn ich finde gerne bewusst Lösungen für Probleme, die ich sehen kann – statt einfach überall gegenzulaufen und gegenzuschießen. Ich hing wirklich stundenlang fest am Beginn von Level 3. Ich hatte ziemlich genau an der Stelle, wo es nicht weiterging, durch Beschuss (an einer aus meiner Sicht sinnvollen Stelle) Blöcke freigelegt, mit denen ich aber nichts weiter anfangen konnte. Ich kam also zum Schluss: Hier geht es nicht weiter. Ich verbrachte viel Zeit mit dem erneuten Durchstreifen des bekannten Levels 2, wobei bestimmt eine Stunde dafür draufging, nach der Route zurück nach Level 1 zu forschen – die es zu diesem Zeitpunkt nicht gibt. Ich deckte noch das eine oder andere Secret auf, aber ansonsten steckte ich fest, mein Frust wuchs Stunde um Stunde. Als ich dann Dennis bat, mir zu helfen, und er nach gefühlt 2 Minuten die Bodenplatte gefunden und zerschossen hatte, hätte ein kleinmütigerer Geist als ich womöglich die Schuld bei sich gesucht. Ich aber erkannte, dass diese Frusterfahrung Metroid Dread anzulasten ist.

Ich schrieb und vertonte das dann auch so, schonte meine eigenen Fährtenleser-Fähigkeiten nicht, und begründete meine magere Note ausführlich: Das Frusterlebnis hat mir den ganzen Spaß der ersten Stunden zunichtegemacht und vor allem die Freude am Weiterspielen. Das Spiel hat mir ein richtig schlechtes Gefühl vermittelt, ich war an zwei Abenden schlecht gelaunt deswegen. Ich spielte noch weiter, natürlich, und jetzt lief es wieder besser, aber die Luft war raus für mich. Ich bat Dennis, übers Wochenende weiterzuspielen (vorher ging nicht, in einer kleinen Redaktion langweilt sich selten jemand), um dann montags seine Alternativwertung zu bekräftigen – in seinem Meinungskasten konnte er nach vielleicht drei Stunden Spielzeit nur mutmaßen und eine „mindestens 8.0“ prognostizieren. Dummerweise wurde Dennis‘ krank, und so verzögerte sich die Alternativwertung um eine volle Woche; sie lautete dann übrigens 7.5.

Doch die Gedanken, die wir uns beim Test gemacht hatten, und meine klare Herleitung, wie ich zu der 6.0 gekommen war, hat viele Kommentierer nicht interessiert. Wie in alten Alien-Isolation-Zeiten, ach was, wie in Dark-Souls-Zeiten, musste mir nachgewiesen werden, dass ich falsch liege. Immerhin, im Gegensatz zu den beiden erwähnten Tests war ich dieses Mal tatsächlich der Tester. Dass unsere Noten subjektiv sind? Interessiert im Zweifel nicht. Lieber geht die Kritik, auch in der hochgeschätzten GG-Userschaft, unter die Gürtellinie, nach dem alten Motto: „Magst du mein Butebutze-Spiel nicht, bist du gegen mich, und außerdem unfähig.“ Wie oft ich lesen musste, es sei ja klar, ich kenne/möge einfach das Metroidvania-Genre halt nicht – ein Genre, das ich seit GBA-Zeiten kenne und mag, bis hin in die jüngste Vergangenheit! Und wenn mir nicht Unfähigkeit unterstellt wurde, war es eben Auffallen-wollen-um-jeden-Preis oder ähnliches. Ganz schlimm ging es auf Youtube zu, wo die speichelschaumbildenden Äußerungen der werten Empörungswilligen teilweise nur noch Realsatire waren.

Aber keine Sorge: Auch für mich war diese Ignoranz von Teilen der lieben Zuseher/Leserschaft ein Negativereignis, und nein, ich habe diese Art des Gegeneinander-Kommentierens nicht wirklich vermisst. Übrigens bleibe ich dabei: Metroid Dread ist ein (nicht nur in diesem Einzelaspekt) suboptimal designtes Werk, die allermeisten Wertungen dafür sind aus meiner Sicht schlicht Fan-Bauchpinselungen. Selbst ohne die Comment-Konflikte wäre es eine passende „Enttäuschung des Monats“ für dieses Langerlästert gewesen.

November 2021: 4Players "schließt"

Zum 1.11.2021 sollte, eine betrübliche Nachricht für alle, denen es um Tradition, ein vielfältiges Meinungsbild und generell Spielemagazine als erhaltungswürdiges Mediengenre geht, 4players.de eingestellt werden. Die Redaktion war vorher entlassen worden, auf eine Art und Weise, die wohl nicht gerade die netteste und wertschätzendste war, die man sich als langjähriger Mitarbeiter wünschen mag – nachzuhören etwa im WoSchCa vom 15.10.21., den ich mit dem Langzeit-Mitstreiter und Langzeit-Chefredakteur Jörg Luibl führte. Aber gut: Oldschool-Unterhaltung, wo tatsächlich Texte geschrieben werden statt von Bots generiert und Spiele getestet statt nur gutgefunden werden, macht sich halt nicht gut als Teil einer 4Players AG, die ansonsten auf Technik-Buzzwords getrimmte Unternehmensbestandteile aufweist.

Die Schließung allein hätte natürlich nicht die Erwähnung als eines meiner größten Ärgernisse 2021 gerechtfertigt. Seit GamersGlobal gegründet wurde, hat schon so manches Spielemagazin die Segel streichen müssen, sei es die ComputerBILD als Heft, sei es Krawall.de, sei es Onlinewelten.de. Auch Gamigo.de oder Looki.de waren früher mal etwas anderes als reine F2P-Vermarktungsseiten, und die Liste ließe sich fortsetzen. Klar: Man kann ein Unternehmen nicht zwingen, eine womöglich defizitäre Website weiterzuführen. Oder die Gründer eines kleineren Magazins, sich auf Dauer von Wasser und Brot zu ernähren. Moment, von Cola und Pizza, das ist billiger.

Doch was mich wirklich auf die Palme gebracht hat im November, einfach weil ich mich quasi als Berufskollege mit angegriffen fühlte, ist der Umstand, dass 4players.de gar nicht geschlossen wurde, sondern seitdem fröhlich weitermacht. Nur halt ohne Redaktion, sondern mit freien Mitarbeitern aus dem, so weit ich das überblicken kann, Computec-Autoren-Umfeld. Man hat also offenbar intern wie extern den Eindruck erweckt (oder dem entgegen der eigenen völlig lauteren Absicht womöglich fälschlicherweise entstandenen Eindruck nicht entgegengewirkt…), das Magazin zu schließen, und damit die Kündigungen gerechtfertigt. Nun ist 4players.de für Unbedarfte weiterhin dasselbe Magazin wie früher, das die Ströer Digital Media GmbH, wie quasi die Hälfte des restlichen deutschen Magazin-Internets, weiter vermarkten kann. Nur, dass es für keinen einzigen User, der auch nur einen aus der Redaktion mit Namen benennen konnte, noch dasselbe Magazin ist. Aber das stört nicht weiter. The Rubel must roll.

Übrigens, im selben Unternehmen erscheinen unter anderem N-Zone, Games Aktuell, PC Games, PC Games Hardware, PC Games MMore, Play 4, Raspberry Pi Geek, SFT, Videogameszone und Widescreen. An der Stelle eines oder einer der dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde ich ja zu Terminen mit Geschäfts- oder Verlagsleitung nur noch in Begleitung eines Anwalts erscheinen.

Dezember 2021: Corona

Eigentlich freute ich mich jedes Jahr auf den Dezember, so auch im in diesem: Das eben fortgesetzte Dark Souls 2-Letsplay würde mich durch den Monat begleiten (und fand dann auch wirklich am 30.12.21 einen krönenden Abschluss – der Staffel 3, eine vierte ist nicht ausgeschlossen). Ich war schon seit Wochen mit der Vorbereitung der Weihnachtsaktion beschäftigt, also den Gegenleistungen und der Auswahl der zu finanzierenden Hardware-Anschaffungen. Dazu freute ich mich seit Jahrzehnten auf eine kleine Auszeit „zwischen den Jahren“. Aber etwas war anders in diesem Jahr: Die Pandemie war zurück.

Ich möchte euch nicht langweilen und meinen Text von „Ich dachte, ich lebe in einem Erstweltland“ paraphrasieren. Obwohl ich den ja geistreich hätte ändern können zu: „Ich dachte, ich lebe in einem Zweitweltland“. Aber kaum jemand hat geahnt, dass so schnell eine derart stark veränderte Variante des SARS-Cov2-Virus entstehen könnte. Anfang Dezember war „Omikron“ nur so ein Begriff, Mitte Dezember gab es gefühlt kein anderes Thema mehr. So weit, so vordergründig unverschuldet (wäre allerdings, minus Impfzauderer, die ganze Welt geimpft statt nur der reichen Hälfte, gäbe es womöglich gar kein Omikron).

In Deutschland war noch bis etwa Ende Dezember/Anfang Januar Delta die bestimmende Variante, und die Zahlen stiegen dennoch bis Anfang Dezember stark. Und egal ob Delta oder Omikron, spätestens im Dezember hatte ich das Gefühl, im völlig falschen Film, nämlich der Wiederholung eines unsäglichen schlechten aus dem Vorjahr, zu sitzen. All die Versäumnisse, die sich durch unser ach so tolles föderales System angesammelt hatten, begannen sich erneut zu rächen. Dazu kam die Bundestagswahl: Seit deren heißen Wahlkampfphase im August bis zur Bildung der Ampelkoalition Anfang Dezember herrschte ein fassungslos machendes Macht- und Entscheidungsvakuum. Ich halte viel von Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel, und ich hatte bis zuletzt gehofft, dass sie im einen oder anderen Pandemie-betreffenden Punkt ein Machtwort sprechen würde nach dem Motto, „Mir doch egal, was ihr von mir denkt“. Aber vermutlich schätze ich da die Rolle des Bundeskanzlers als zu wirkmächtig ein, vor allem in dieser Sitting-Duck-Situation und in einem Wahlkampf. Mit Ruhm bekleckert hat sich jedenfalls im Herbst und Winter 2021 weder sie noch irgendwer sonst in der alten oder neuen Regierung.



Mich machte so vieles fassungslos im Dezember: die Impfverweigerer-Diskussion. Die Nicht- oder Schlecht-Anwendung der Corona-Regeln in München, gerade in der Gastronomie. Dass die Schulen auch anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie immer noch derart herumeiern – eine meiner Töchter macht bald Abitur, da bekommt das Quarantäne-Damoklesschwert noch mal eine ganz andere Bedeutung. Bei GamersGlobal wurde das Thema Corona ebenfalls diskutiert, nicht immer nett, aber doch überwiegend respektvoll und mit Argumenten statt mit Mistgabeln. Manchem war auch die "Häufung" des C-Themas bei uns (zwei Podcasts, eine News) zu viel, was ich irgendwie verstehen kann, nur sind wir halt Teil dieser Pandemie-Welt.

Folglich beschäftigte uns das Thema im Arbeitsalltag im Dezember stark, befinden wir uns faktisch schon seit zwei Monaten wieder im nur sporadisch unterbrochenen Dauer-Home-Office. Da fällt das normale Miteinander und Ideentauschen und Gemeinsam-vor-der-Kamera-Stehen in aller Regel flach, und Skype-Konfis sind nur ein Ersatz, nicht das Wahre.

Damit steht – einerseits aufgrund von zwei Nennungen, andererseits auch tief so empfunden – mein persönliches Ärgernis des Jahres 2021 fest: Die Corona-Pandemie und unser Umgang als Gesellschaft damit. Ich habe nicht das geringste Interesse daran, dass sich dieser Preisträger auch 2022 auf die Bühne kommt. Da verginge womöglich selbst mir das Lästern...